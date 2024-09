Det internasjonale pengefondet (IMF) mener det er på tide at verdens myndigheter begynner å stramme inn på finanspolitikken.

«Dette er kritisk for å sikre at regjeringene vil ha nødvendige ressurser til å investere i strukturell omstilling, inkludert klimaendringene, og for å kunne bekjempe kommende kriser», sa vise-direktør Gita Gopinath onsdag i en tale i Irland.

IMFs tall viser at statsgjelden globalt når 100 prosent av BNP før neste tiår. I USA og Kina vokser statsgjelden til og med raskere enn før pandemien. I Europa stabiliserer gjelden seg, men på et for høyt nivå.

Nå er en rekke sentralbanker i ferd med å senke sine styringsrenter. Da er tiden inne for en strategisk omlegging av finanspolitikken, mener IMF.

«Dette begynner med å erkjenne omfanget av finanspolitisk risiko: Det er verre enn du tror», ifølge Gopinath.

Utgiftsvennlige politikere

Hun viser til at den politiske debatten de siste tiårene har dreid klart i retning av at det er OK å øke offentlige utgifter. Det er blitt færre talsmenn som anbefaler å stramme inn, uavhengig av om landene styres av høyre- eller venstresiden.

«Dette gir betydelig oppsiderisiko for statsgjeld-utsiktene», mener Gopinath, som derfor frykter at mange land vil velge å skyve statsgjeldproblemet foran seg.

Problemet blir verre fordi de fleste land står foran store investeringer og utgifter knyttet til klimapolitikk, helse og pensjon i takt med eldrebølgen, og fordi geopolitiske spenninger stiger.

– For optimistiske prognoser

De nødvendige investeringene når fort 7-8 prosent av BNP årlig, en utgiftsvekst som ikke er tatt høyde for i de fleste fremskrivinger av finanspolitiske behov, mener IMF.