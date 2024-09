Bekymret for unges boligsjanser med vedvarende høy rente

Det betyr høye bokostnader i året som kommer, anslår Carsten Henrik Pihl, en av lederne i forbrukerorganisasjonen Huseierne

– Boliglånsrenten fortsetter nå å være over 6 prosent for veldig mange. Samtidig øker andre bokostnader som kommunale avgifter, forsikring og vedlikeholdskostnader, sier han.

Pihl minner om at det er mulig for de aller fleste å forhandle ned renten eller bytte bank.

Rammer de unge

– Selv om rentenivået har flatet ut, så ser vi en bekymringsfull trend hvor veksten i søknader fra unge låntakere vedvarer. Andelen under 24 år som søker hos oss, begynte for alvor å tilta da styringsrenten skjøt fart høsten 2022, sier Sebastian Mikolajczyk, Norgessjef Bluestep Bank og Bank2.

«Bluestep Bank og Bank2 er en refinansieringsbank, som tilbyr lån med sikkerhet i bolig til personer som av ulike årsaker har havnet i krevende økonomiske situasjoner», skriver de om seg selv.

Ifølge Mikolajczyk har andelen mer enn doblet seg på to år, mens øvrige aldersgrupper har holdt seg stabile.

– Om ikke styringsrenten snart begynner å falle, tror jeg dessverre vi får se sterk vekst i tallene for inkasso og mislighold blant de unge, sier han.

– Bekymret

– Vi er bekymret for at Norges Bank venter for lenge med å kutte rentene, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han påpeker at boliginvesteringene har falt dramatisk og mer enn Norges Banks prognoser de siste årene.

– Dette får store konsekvenser for boligforsyningen og sysselsettingen, og det får negative ringvirkninger i økonomien de neste årene, anslår Geving.

(NTB)