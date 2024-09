Tror Fed fortsetter med kvartinger

Onsdag kveld (norsk tid) senket Fed sin styringsrente med 50 basispunkter til intervallet 4,75-5,00 prosent, og varslet at det trolig blir to rentekutt til i år.

Dette var første rentekutt på over fire år, og eneste spenning var om Fed ville kutte med 25 eller 50 basispunkter. I rentemarkedet var det priset inn rundt 60-70 prosent sannsynlighet for at et dobbeltkutt.

DNB Markets står etter dobbeltkuttet på at Fed kutter med en kvarting fire kvartaler på rad til styringsrenten når intervallet 3,75-4,00 prosent i mars neste år.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen understreker at det trolig blir flere kutt hvis Kamala Harris vinner det forestående presidentvalget i USA:

– I så fall venter vi ytterligere to kutt, i mai og juni neste år, til styringsrenten er i intervallet 3,25-3,50 prosent, skriver han i en kommentar, og viser til forskjellen i inflatoriske forslag mellom Harris og Donald Trump.

Ingen resesjon i sikte

På forhånd var det en viss uro for om et dobbeltkutt kunne skremme markedene, ved å indikere at Fed nå frykter en skikkelig resesjon. Reaksjonene i rente- og aksjemarkedet etter kuttet tyder på at denne frykten ikke var dominerende.

Sammen med varselet om fire rentekutt neste år og ytterligere to i 2026, viste Feds nye prognoser en temmelig udramatisk økning i arbeidsledigheten, tilnærmet stabil BNP-vekst og alt annet som kjennetegner en myk landing. Dette bidro trolig til at lange statsrenter endte dagen litt opp etter dobbeltkuttet, og til at amerikanske børsindekser ble overraskende lite preget av utsiktene til store rentekutt.

– Myk landing

– Dette er en slags myk landing, og det er ikke noe i data som tyder på en dyp resesjon, sier sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank til Finansavisen.

Han mener dobbeltkuttet ikke indikerer at Fed har sovet i timen og nå bråvåkner:

– Det har skjedd en forverring, eller egentlig en normalisering, i arbeidsmarkedet, som har tvunget frem denne renteendringen.

– Dette er ikke et alarmerende kutt! Kuttet passer fint i historien om en myk landing, selv om Fed nå naturlig nok har et høyere ledighetsanslag, mener også sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Fed måtte justere opp anslaget for årets arbeidsledighet fra 4,0 til 4,4 prosent, ikke mye høyere enn de to siste månedenes målinger. Inflasjonsindikatorene for i år og neste år ble senket med 0,2-0,3 prosentpoeng.

Fed-sjef Jerome Powell understreket under sin pressekonferanse onsdag kveld at Fed ikke med dette varsler en serie av dobbeltkutt.

– Ingen skal tenke at dette er den nye normalen, sa han om dobbeltkuttet.