Etter torsdagens rentemøte forventer nå Goldman Sachs at Norges Bank vil starte med rentekutt i desember. Det er noe senere enn tidligere prognoser som var november, men banken forventer en raskere nedtrapping i 2025 enn tidligere, kommer det frem i en oppdatering fredag.

Norges Bank valgte torsdag å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent, noe som var forventet av både konsensus og Goldman Sachs. Ved fremleggelsen sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at de sannsynligvis holder rente i ro ut året, men hun la likevel til en ting:

– Men tidspunktet for å endre renten nærmer seg.



Ser til desember

Bare noen timer etter rentebeslutningen sendte Citi ut en oppdatering hvor de sa det var 50 prosent sjanse for rentekutt i desember

«Vårt hovedscenario er at desember er det mest sannsynlige tidspunktet for det første rentekuttet, basert på signalene fra rentebanen», skriver Citi, i rapporten.

Les også Amerikansk klassiker søker konkursbeskyttelse Tupperware Brands Inc. og dets underselskaper har søkt om konkursbeskyttelse, opplyser selskapet.

Goldman Sachs virker å være helt enige med den vurderingen, og peker på en nedjustering av inflasjonsprognosene som en sentral faktor for den forventede renteutviklingen. Ifølge deres analyse viser Norges Banks oppdaterte økonomiske utsikter en betydelig nedgang i inflasjonspresset, noe som legger til rette for raskere pengepolitiske lettelser. Samtidig har veksten vært lavere enn ventet, og arbeidsledigheten har økt, selv om den fortsatt er lav.

En annen viktig faktor som Goldman Sachs fremhever, er retorikken fra Norges Bank. I tidligere vurderinger ble det sagt at renten kunne kuttes «tidligere enn ventet», men nå signaliserer Norges Bank at renten kan kuttes «raskere enn ventet» dersom inflasjonen avtar mer enn forventet eller veksten svekkes ytterligere. Dette åpner for at kutt kan komme hyppigere dersom de økonomiske forholdene tilsier det.

Goldman Sachs tolker dette som et tegn på at Norges Bank kan være mer tilbøyelig til å reagere på svakere økonomiske data, noe som kan føre til en raskere nedgang i renten enn det som er priset inn i markedet.

Les også Tror Fed fortsetter med kvartinger Etter Feds dobbeltkutt onsdag tror DNB Markets på rentekutt minst de fire neste kvartalene.

Skal ned til 2,75 %

Selv om Goldman Sachs ser for seg en gradvis nedtrapping av renten fra desember, påpeker banken at det fortsatt er betydelig usikkerhet rundt renteutviklingen. De anslår en 20 prosent sannsynlighet for at rentekuttene kan skje langsommere enn forventet, spesielt hvis inflasjonen ikke faller så raskt som antatt.

Samtidig ser de en 30 prosent sannsynlighet for at kuttene kan komme raskere enn de nå anslår, dersom veksten svekkes ytterligere eller inflasjonen avtar raskere enn ventet.



Goldman tror Norges Bank vil senke renten kvartalsvis med 25 basispunkter gjennom 2025 og 2026 frem til renten når 2,75 prosent i midten av 2026. Det er en nedjustering fra deres tidligere anslag på 3 prosent.