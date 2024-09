Spekulasjoner om kinesisk rentekutt

Natt til tirsdag (norsk tid) er det innkalt til pressekonferanse med blant andre Kinas sentralbanksjef Pan Gongsheng. Ifølge Bloomberg senket People’s Bank of China (POBC) sin 14-dagers reporente bare minutter etter at pressekonferansen ble varslet.

Disse hendelsene har gitt forventninger om at PBOC vil senke sine renter på bredere basis, som et svar på Feds rentekutt på 50 basispunkter sist onsdag.

Svak vekst

Forventningen er styrket av at kinesiske nøkkeltall har vært på den svake siden i det siste, noe som gjør det mer enn mulig at målet om BNP-vekst på 5 prosent ikke vil bli nådd uten ekstra stimulans.

«Jeg venter at PBOC vil senke sin syvdagers reporente og sine reservekrav de kommende månedene», sier sjeføkonom Zhiwei Zhang i Pinpoint Asset Management til Bloomberg.

Nettopp reservekravene ble kuttet da sentralbanksjef Pan holdt en lignende pressekonferanse i januar i år.

Bremser Japan

Det er ikke åpenbart at Feds store rentekutt direkte har påvirket også Bank of Japan. Uansett varslet Japans sentralbanksjef Kazuo Ueda fredag at Bank of Japan ikke har det travelt med å fortsette med sine rentehevinger.

Nettopp rentesignalene fra Bank of Japan sent i sommer var sterkt medvirkende til å øke frykten for en amerikansk resesjon. Etter fredagens pressekonferanse i Tokyo har interessen for yen som en carry-valuta avtatt markert, og yen har svekket seg igjen. I forkant hadde divergensen i rentesignaler styrket yen fra 160 til 140 mot dollar.

Ifølge Yardeni Research er en kurs på 135–140 tilstrekkelig sterk til å skyve japansk inflasjon tilbake til målet på 2,0 prosent.