Etter Feds dobbeltkutt i forrige uke holder flere Fed-representanter døren åpen for å gjenta grepet. Det bidrar til å trekke renteforventningene ned også i andre land, men Bank of Englands sentralbanksjef Andrew Bailey advarer om at rentene ikke skal like langt ned som de var.

Austan Goolsbee, sjef for Fed i Chicago, understreket mandag at Fed fortsatt har en lang vei å gå før renten nærmer seg nøytrale nivåer, og at det representerer en fare for Feds mål om stabil og lav arbeidsledighet. Ifølge Bloomberg understreket Goolsbee samtidig at hverken han eller hans kolleger er i nærheten av å binde seg til nye dobbeltkutt, men pekte samtidig på at dagens rentenivå er «hundrevis» av basispunkter over en nøytral rente.

Fed kuttet renten til intervallet 4,75–5,00 prosent, og hevet samtidig sitt anslag for den langsiktige renten til 2,90 prosent, altså omtrent 200 basispunkter lavere.

Arbeidsmarkedet avgjør

Også Raphael Bostic (Atlanta) og Neel Kashkari (Minneapolis) stilte seg fullt og helt bak dobbeltkuttet, men uten å gi inntrykk av å ha det like travelt som Goolsbee.

«Enhver indikasjon på betydelig svekkelse av arbeidsmarkedet de neste månedene vil definitivt endre mitt syn på hvor aggressive rentejusteringene må være», understreket Bostic samtidig.

Feds Christopher Waller har til nå indikert at det heller går mot tradisjonelle kutt på kvartinger. Samtidig forklarer han dobbeltkuttet Fed gjennomførte med det store fallet i inflasjonen og støtter Bostic i at negative data fra arbeidsmarkedet kan bety større kutt også fremover.

Kina-kutt

Natt til tirsdag gjennomførte People’s Bank of China de ventede og store justeringene av sin pengepolitikk. Flere av rentesatsene ble kuttet, og sentralbanken varsler at nye kutt er på gang.

Dette kan bidra til at Bank of Japan venter lenge med sin neste, og strengt tatt varslede, renteheving. Sentralbanksjef Kazuo Ueda gjentok natt til tirsdag at Bank of Japan ikke har noe hastverk.

Etter kritikk for å ha overrasket markedet med sin renteheving i slutten av juli, regnes Uedas uttalelser nå som en forsikring om at renten ikke vil bli hevet ved neste rentemøte i slutten av oktober, ifølge Bloomberg.

Britisk brems

Men Feds store rentekutt, og et sannsynlig nytt rentekutt fra Riksbanken onsdag fulgt av opptil to kutt til i år ifølge prisingen i rentemarkedet, er ikke ensbetydende med en ny visitt til renter nær nullstreken.

Sentralbanksjef Andrew Bailey understreker at det må «veldig store sjokk» til for at renten igjen skal like lavt som under pandemien.

Bank of Englands styringsrente er 5,00 prosent, og sentralbanken har indikert at veien ned vil gå gradvis og ganske rolig.