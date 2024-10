Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var antallet arbeidsledige på 120.000 i august, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det gir en AKU-ledighet på 4,0 prosent, og det samme har den vært siden mars.

– Antallet sysselsatte og arbeidsledige har holdt seg nokså uendret det siste halve året, sier seksjonssjef i SSB, Tonje Køber.

Fra juli til august var det 6.200 færre lønnstakere.

– Foreløpige tall viser at helse- og sosialtjenester var næringen med størst nedgang i antall lønnstakere. Med litt over 2 700 færre lønnstakere fra juli til august, sto næringen for 44 prosent av den totale nedgangen, sier Køber.

Antall sysselsatte var 2.883.000 personer. Målt i prosent av befolkningen tilsvarer det 69,5 prosent, uendret fra måneden før.