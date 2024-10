Spiller andrefiolin når rentene bestemmes

Gjestekommentar

Espen Henriksen, Institutt for finans, BI. Foto: CF-WESENBERG

Norges Banks beslutning for halvannen uke siden om å holde styringsrenten uendret fikk bred dekning i norske media. Forsiden av DN siterte en låntaker som «håper rentekutt ikke er langt unna», mens e24.no hadde et stort oppslag om «ordførere [som] drømmer om rentekutt» og «håper at Norges Bank snart kutter renten».

Det skapes et inntrykk av at sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank styrer rentenivået. Slike overskrifter kan kanskje generere klikk, men de er sannsynligvis misvisende, eller i beste fall unøyaktige.

Realrentene viktigst

En rask titt på tall, sammen med grunnleggende økonomisk teori, forteller oss:

Det er de forventede realrentene, altså hele realrentekurven, som er viktig for husholdninger og bedrifter.

Realrentekurven styres i stor grad av internasjonale finansmarkeder, og Norges Bank har trolig svært liten direkte innflytelse over den.

Norges Banks beslutninger om korte nominelle renter i norske kroner – styringsrenten – har antakelig stor betydning for å stabilisere norsk nominell innenlandsk inflasjon.

Har steget kraftig

For det første er det realrenter i dag og i fremtiden som er avgjørende for husholdninger og bedrifter. Realrenter er renter justert for inflasjon; den virkelige prisen på penger over tid. For både husholdninger og bedrifter er det videre ikke bare renten i dag som teller, men også forventningene om fremtidige realrenter – det vi kaller rentekurven.

På en pressekonferanse 20. juni nevnte sentralbanksjef Ida Wolden Bache at «det er stor usikkerhet knyttet til hva som vil være et normalt rentenivå fremover». Det finnes imidlertid markedspriser for realrenter i fremtiden. Flere store land utsteder realrenteobligasjoner der pålydende beløp og kuponger justeres for inflasjon.