Synsing fra Limi om kronekursen

Debattinnlegg: Erlend Grimstad (Sp), statssekretær i Finansdepartementet

I et innlegg 24. september hevder FrPs Hans Andreas Limi at finansministeren er medskyldig i å senke kronen. Årsakene til at den norske kronen er svak er flere, men regjeringens politikk er ikke blant dem. Svekkelsen av kronen startet for over ti år siden, og var markant de første årene. Den gangen kom finansministeren fra FrP.

Det siste halvannet året har kronen beveget seg rundt et svakere nivå enn årene før. Siden våren 2023 har kursene på euro og dollar grovt sett beveget seg mellom 11 og 12 kroner for euro og 10 og 11 kroner for dollar. Primært handler det om at dollaren og euroen har blitt sterkere, også målt mot andre valutaer enn den norske. Markedet søker seg gjerne mot trygge havner i perioder med uro. En svakere krone er altså ikke et særnorsk fenomen.

Det er heller ikke noe nytt at kronen svekker seg. Det siste tiåret har en amerikansk dollar gått fra å koste rundt 6 kroner til mer enn 10. Euroen har gått fra rundt 8 kroner til nærmere 12. Målt mot valutakurven I-44 svekket kronen seg 25 prosent mellom 2013 og 2023.

De fleste økonomer peker på flere årsaker når de skal forklare den svake kronen: En lavere rentedifferanse mot utlandet, lavere petroleumspriser, svakere produktivitetsutvikling i Norge enn andre land, samt markedsuro. Bortsett fra FrP er det få som for alvor hevder at regjeringens politikk er årsaken.

Til tross for svingninger de siste årene, har flytende kronekurs tjent oss godt over tid: Det gir oss selvstendighet til å sette renten tilpasset norske forhold. Dette er særlig viktig for et «annerledesland» som Norge. Det finnes heller ingen aktuelle politikkinstrumenter som kan styrke kronen uten at renten samtidig stiger.

Denne regjeringen har gjort tydelige politiske valg, og fører en trygg og ansvarlig økonomisk politikk. Folk skal og vil få bedre råd. Vi har lav ledighet og folk i jobb. Prisstigningen går ned, norsk næringsliv går godt, og vi vil se vekst i økonomien.

Denne utviklingen ønsker regjeringen fortsatt å bidra til. Jeg forventer ikke at FrP er enig. Men jeg hadde forventet mer fra Limi enn å spekulere i sammenhenger som ikke finnes.

