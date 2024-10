Må en overraskelse til for å stanse historien om myk landing

«I alt ventes tallene i dag å styrke oppfatningen om at inflasjonen er under kontroll, og med mindre tallene for realøkonomien – som veier tyngre i Feds vurderinger om dagen – viser større svakhetstegn enn ventet, vil narrativet fortsatt kunne være at amerikansk økonomi er inne for en myk landing.»

Det skriver Marius Gonsholt Hov i Handelsbankens morgenrapport fredag.

Klokken 14.30 norsk tid slippes inflasjonstallene for august fra U.S. Bureau of Economic Analysis. Der venter markedet en uendret månedsvekst i kjerneinflasjonen – den underliggende prisveksten – på 0,2 prosent, ifølge Trading Economics.

«Vurderingen er at denne nå er mer under kontroll, og i tallene i dag vil det nok være vel så stor oppmerksomhet rundt inntekts- og konsumutviklingen; all den tid Fed nå har rettet et skarpere blikk mot utviklingen i realøkonomien.»

«Tallene i dag ventes rett nok å vise en månedsvekst på 0,2 prosent. Dersom denne trenden stadig fortsetter, vil kjerneinflasjonen etter hvert kunne stabilisere seg fint rundt inflasjonsmålet på 2 prosent,» skriver Hov.



Han tror imidlertid at ugunstige baseeffekter vil bidra til å trekke opp tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen, og at den i dag vil ha steget fra forrige måned og vise en årlig vekst på 2,7 prosent i august.

«Men dette vil i så fall være midlertidig, gitt at månedsveksten stadig dempes, slik markedet tror. Når det gjelder den samlede PCE-prisindeksen, er det forventet en moderat månedlig økning på 0,1 prosent, samtidig som den årlige PCE-inflasjonen antas å avta til 2,3 prosent fra 2,5 prosent i foregående måned.»

Hov skriver at tallene ventes å styrke narrativet om at inflasjonen er under kontroll og at USAs økonomi er på vei mot en myk landing, gitt at tallene for realøkonomien ikke viser større svakhetstegn enn ventet.

«Men det er da nettopp her vi er litt på vakt. Skulle de inflasjonsjusterte tallene for privat forbruk vise seg svakere enn ventet i dag (konsensus ser for seg en månedsvekst på 0,1 prosent, etter 0,4 prosent i juli), vil oppfatningen raskt være at det butter litt mer for den amerikanske konsumenten,» avslutter Hov.