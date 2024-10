Ledigheten økte i september

Arbeidsledigheten endte i september på 2,0 prosent, melder Nav.

Ved utgangen av måneden var 58.900 personer registrert som helt arbeidsledige.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 73.700 og tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 21.500, eller 0,7 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.

– Det var en moderat økning i ledigheten i september. Samtidig er det fremdeles stor etterspørsel etter arbeidskraft. Vi regner likevel med at ledigheten vil fortsette å øke framover. Det skyldes i særlig grad at flere ukrainere registrerer seg hos Nav for å få bistand til å komme i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en kommentar.

Ukrainske arbeidssøkere

Halvparten av de som er registrert som helt ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav ved utgangen av september, har innvandrerbakgrunn.

Ukrainere utgjør nå den største gruppen med 7.700 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, etterfulgt av personer fra Polen og Syria.

– Etter hvert som de ukrainske flyktningene begynner å etablere seg i Norge og fullfører introduksjonsprogrammet, tar flere av dem kontakt med Nav for å få hjelp til å finne seg jobb, og slik drar opp både arbeidsstyrken, sysselsettingen og ledigheten. Så denne utviklingen er som forventet, understreker Holte.

I løpet av september ble det totalt registrert 17.400 nye arbeidssøkere. Det tilsvarer 810 nye arbeidssøkere pr. virkedag, justert for normale sesongvariasjoner, noe som er like mange som i august.