Forbrukertilliten (CCI) for Norge var på minus 13,0 poeng i september, en nedgang fra minus 14,3 poeng i august, viser målingen til Opinion.

I september i fjor var indeksen på minus 19,8 poeng.

– Det siste halvåret har forbrukertilliten stabilisert seg på et markant høyere nivå enn høsten og vinteren i fjor. På den annen side er den fortsatt historisk lav, og det har vært små bevegelser i forbrukertilliten de siste månedene til tross for utsikter til lysere økonomiske tider i 2025, sier fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, Henrik Høidahl.

– Fortsatt trange tider for mange og nye varsler om at det vil ta tid før boliglånsrentene settes ned, og ikke minst når effekten av den slår inn, gjør at et flertall tror at egen økonomi vil være uendret eller dårligere om ett år, påpeker han.

Mindretallet tror på bedring

26 prosent av de spurte tror nå at husholdningens økonomi vil være litt eller mye bedre om ett år. 41 prosent tror at den vil være uendret, mens 28 prosent tror økonomien vil være litt eller mye dårligere.

– Ser vi på tallene fra desember i fjor, målingen før statsminister Jonas Gahr Støre i sin nyttårstale sa at vi nærmer oss et vendepunkt i økonomien, der prisveksten avtar og rentene kan settes ned, var det 18 prosent som trodde på bedre økonomi ett år frem i tid, 37 prosent trodde den ville være uendret, mens 39 prosent trodde denne ville være dårligere, sier Høidahl.

– Optimismen har steget i befolkningen, men det er fortsatt et mindretall som tror på bedre økonomiske tider, påpeker han.