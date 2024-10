Inflasjonen i eurosonen faller raskere enn ventet, og fyrer opp under forventningene om et nytt rentekutt fra ESB i oktober.

Fredag viste ferske konsumpristall at inflasjonen i Frankrike nå er på 1,5 prosent. Det er første gang under 2 prosent, som er ESBs inflasjonsmål for hele eurosonen, på over tre år. I Spania sank inflasjonen til 1,7 prosent. For begge land var det ventet et fall til 1,9 prosent.

De lave målingene for tunge land som Frankrike og Spania tilsier at også eurosonen samlet trolig hadde inflasjon under 2,0 prosent i september. Målingen for hele eurosonen publiseres 1. oktober.

Venter nytt kutt

Fredag økte sannsynligheten for et oktoberkutt til nesten 80 prosent i rentemarkedet. Det er totalt priset inn to «sikre» kutt i løpet av høsten.

Inflasjonsfallet drives i stor grad av lavere energipriser, og det er ikke gitt at ESB er veldig overbevist om at også kjerneinflasjonen (uten mat- og energipriser) vil falle tilsvarende. Likevel er det i rentemarkedet en klart økt sannsynlighet for at ESB kutter styringsrenten igjen ved møtet i oktober.

Ved ESBs rentemøte tidligere i september, da renten ble kuttet for andre gang i år, ville ikke ESB-president Christine Lagarde gi noen konkrete signaler om når neste rentekutt kan ventes.

– Men det er åpenbart at retningen er ned, medga hun.

Langt foran skjema

Da hun ble spurt om hvor mange kutt ESB totalt ser for seg, svarte Lagarde:

– Inntil renten ikke lenger er tilstrekkelig innstrammende, og det er når vi har nådd inflasjonsmålet. Nå viser vår prognose at inflasjonen er på målet i andre halvår neste år, men vi må se hvordan dette utvikler seg.

Les også Nytt rentekutt fra ESB ESB kutter innskuddsrenten med nye 25 basispunkter. De to andre signalrentene kuttes med 60 basispunkter.

De ferske inflasjonstallene tyder på at inflasjonsmålet kan bli nådd lenge før neste høst.

Fredag viste ESBs forventningsundersøkelse at eurosone-borgerne venter lavere inflasjon det neste året. Husholdningene overdriver hvor høy inflasjonen er, som i Norges Banks tilsvarende undersøkelse, og tror inflasjonen det siste året har vært 3,9 prosent. For det kommende året synker forventningen fra 2,8 til 2,7 prosent.