Den amerikanske sentralbankens favorittmål for inflasjonen, kjerne-PCE, steg 2,7 prosent på årsbasis i august, kommer det frem i ferske tall. I juli var årsveksten på 2,6 prosent, og det var i forkant forventet at den skulle stige til 2,7 prosent.

PCE-deflatoren økte med 2,2 prosent på årsbasis, noe lavere enn analytikernes estimat på 2,3 prosent.

Ventet gode tall

I forkant av tallslippet skrev Handelsbanken Capital Markets at meglerhuset venter at tallene i dag vil styrke oppfatningen om at inflasjonen er under kontroll.

Med mindre tallene for realøkonomien viser større svakhetstegn enn ventet, vil narrativet fortsatt kunne være at amerikansk økonomi er inne for en myk landing, skrev meglerhuset.

«Men det er da nettopp her vi er litt på vakt. Skulle de inflasjonsjusterte tallene for privat forbruk vise seg svakere enn ventet i dag, vil oppfatningen raskt være at det butter litt mer for den amerikanske konsumenten», heter det i rapporten.

