Amerikansk PCE-inflasjon var litt lavere enn ventet i august. Både PCE og kjerne-PCE økte med 0,1 prosent den siste måneden. Det senket årstakten i PCE til 2,2 prosent, mens kjerne-PCE økte fra 2,6 til 2,7 prosent.

– Dette var svakere enn ventet, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Han viser til at månedsveksten i kjerneinflasjonen var så vidt lavere enn ventet, selv om man fra før hadde en god pekepinn gjennom CPI-inflasjonen og produsentprisene.

– Månedsveksten sesongjustert var 0,13 prosent, rundet ned til 0,1 prosent, og det var litt lavere enn man hadde regnet seg frem til. Dette styrker ytterligere oppfatningen om at USA har inflasjonen under kontroll, sier Hov.

– Snittet av de siste månedene viser nå en årsvekst på omtrent 2,0 prosent for kjerneinflasjonen.



Men i tillegg viste tall fredag svakere inntektsutvikling for husholdningene enn ventet.

– Derfor var tallene svakere rund baut.

– Svinger daglig

Og derfor reagerte markedsrentene umiddelbart. I rentemarkedet var det fredag ettermiddag priset inn en marginal sannsynlighetsovervekt for et dobbeltkutt i november og minst 75 basipunkter rentekutt totalt før jul.

– Den siste tiden har det vært priset inn et enkeltkutt og et dobbeltkutt ved Feds neste rentemøte i november omtrent annenhver dag. Det eneste man kan si sikkert nå er at det er på vippen hva Fed velger å gjøre. Men et rentekutt, det kommer!

For en drøy uke siden kuttet Fed renten med 50 basispunkter, noe markedet langt på vei hadde priset inn. Samtidig understreket Fed-president Jerome Powell at man ikke skulle forvente nye dobbeltkutt fremover.

– Arbeidsmarkedet viktigst

Torsdag ble amerikanske BNP-tall revidert opp, og viser en større fart ut av pandemien enn man hittil har trodd. Det trakk renteforventningene opp, før de altså sank igjen fredag.

– Kommende uke med en rekke arbeidsmarkedstall blir tyngre, med «payrolls» fredag som det tyngste. Kanskje klarer disse tallene å skyve rentemarkedet litt mer varig i en eller annen retning, tror Hov.



Bakteppet er at Fed ganske tydelig har sagt at inflasjonen virker under kontroll, og at fokuset derfor blir å unngå å kjøle ned amerikansk økonomi for mye, slik at ledigheten stiger.

– Vi har flere måneder på rad med lave inflasjonstall. Dessuten er lønnsveksten på vei ned og produktivitetsveksten på vei opp. Det har vi visst. Når vi nå også får svakere inntektstall og større fall i konsumenttilliten enn ventet, kan det tyde på svakere konsumvekst fremover, tror Hov.