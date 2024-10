Inflasjonsmålinger i de tyske delstatene tydet mandag morgen på at inflasjonen i Tyskland, og dermed trolig også eurosonen, ville falle klart.

Mandag ettermiddag kom fasiten, der de foreløpige tallene for konsumprisindeksen i Tyskland endte på 1,7 prosent på årsbasis, ned fra 1,9 måneden før og noe lavere enn analytikernes konsensusestimat på 1,8 prosent.

På månedsbasis ble inflasjonen uendret mot måneden før, der analytikerne ventet en oppgang på 0,1 prosent.

I september sank inflasjonen (målt som årstakt) i de seks delstatene det foreligger tall for. Ingen av disse seks toneangivende delstatene har nå inflasjon på eller over inflasjonsmålet på 2,0 prosent. Lavest ligger Baden Württemberg med 1,4 prosent.

Eurosonen under 2?

Tirsdag kommer foreløpige tall for hele eurosonen, og det er ventet en nedgang fra 2,2 til 2,0 prosent. Kjerneinflasjonen ventes imidlertid uendret på 2,8 prosent.

I forrige uke viste tall fra Frankrike og Spania et større fall enn ventet. Citi Economics tror derfor at eurosonens inflasjon faller raskere, fra 2,2 til 1,7 prosent. Citi venter også et fall i kjerneinflasjonen til 2,6 prosent.

Det tyske Ifo-instituttet publiserte mandag sin forventningsundersøkelse. Den viser at bedriftenes inflasjonsforventninger har falt til laveste nivå på tre og et halvt år.

«Krisen reduserer bedriftenes rom til å øke sine priser», sier Ifo-sjef Timo Wollmershäuser i en pressemelding.

Priser inn kutt

Mandag kveld holder ESB-president Christine Lagarde en tale, hvor det ventes at hun vil forholde seg til markedets forventning om et nytt ESB-kutt allerede i oktober. På én uke har markedsprisingen gått fra 25 til 87 prosent sjanse for et slikt kutt.

«Resesjonsfrykt, særlig i Tyskland, og fall i inflasjonen driver disse forventningene», skriver Kelly Chen i DNB Markets i sin morgenrapport.