Verdens sentralbanker: To rentekutt i snitt i høst

Renteforventningene rundt de tyngste sentralbankene svinger friskt fra dag til dag. Men både Federal Reseve (Fed) og Den europeiske sentralbanken (ESB) har til nå kuttet styringsrenten med 50 basispunkter hittil i år, og rentemarkedet venter mer fra begge før nyttår.

Det baner veien for de fleste andre sentralbanker. «Fed Drives Global Push to Cut Rates», skriver Bloomberg Economics, og venter nå at verdens 23 største sentralbanker i gjennomsnitt kutter sine styringsrenter med 40 basispunkter før nyttår. Det tilsvarer nesten to «kvartinger» hver.

Neste år følger de opp med mer enn dobbelt så mye, viser oversikten.

Pratet ned dobbeltkutt

Etter Feds dobbeltkutt nylig har prisingen i rentemarkedet svingt like over og under 1,5 kutt neste gang og totalt tre rentekutt innen nyttår. Fed-sjef Jerome Powell holdt mandag en tale hvor han gjentok budskapet etter rentemøtet om at markedet ikke må forvente at dobbeltkutt blir en vanlig foreteelse. Derfor har renteforventningen sunket marginalt, til 1,4 kutt i november og like under tre kutt før jul.

Onsdagens inflasjonstall ventes å vise et fortsatt fall i inflasjonen, så viktigere for prisingen den kommende tiden blir om fredagens arbeidsmarkedstall blir svake nok til å gi ny tro på et dobbeltkutt.

For ESB er det nå priset inn nesten et «sikkert» rentekutt ved møtet om drøye to uker. Dette skyldes både at inflasjonen for første gang på over tre år igjen er under 2,0 prosent, og at aktiviteten i store deler av eurosonen faller brått.

ESB-sjef Christine Lagarde bekreftet i en tale mandag at eurosonen nå er i motvind og at ESB ved det kommende rentemøtet vil ta fallet i inflasjonen i betraktning.



Flom av kutt

Rentekuttene har begynt også i andre land. I løpet av våren, sommeren og høsten har foruten Fed og ESB blant andre Riksbanken, sveitsiske SNB og Bank of Canada kuttet renten tre ganger hver.

Bloomberg Economics' renteprognoser Sentralbank Styringsrente nå Styringsrente ved nyttår Styringsrente neste nyttår Fed 4,75-5,00 4,25-4,50 3,25-3,50 ESB 3,50 3,00 2,00 Bank of Japan 0,25 0,50 0,50 Bank of England 5,00 4,75 3,75 Bank of Canada 4,25 3,75 2,75 People's Bank of China 2,00 2,00 1,60 Bank of Korea 3,50 3,25 2,50 Reserve Bank of Australia 4,35 4,10 3,10 Swiss National Bank 1,00 0,75 0,75 Riksbanken 3,25 2,75 2,00 Norges Bank 4,50 4,50 * Reserve Bank of New Zealand 5,25 4,75 3,00 * Bloomberg Economics våger ikke anslå Norges Banks rente ved neste nyttår, men slår fast at Norges Bank «vil være blant de siste til å kutte». Prosent. Prognoser: Bloomberg Economics

Bare tre av de 23 sentralbankene Bloomberg har prognoser for ventes å holde styringsrenten uendret ut 2024, og Norges Bank er en av disse. Også disse tre etternølerne ventes å kutte i 2025. Bloomberg oppgir imidlertid ikke renteprognose for Norges Bank neste nyttår, men nøyer seg med å slå fast at Norges Bank vil være blant de aller siste blant rike land til å starte med rentekutt.

Dessuten ventes Bank of Japan å gå mot strømmen med en renteheving fra 0,25 til 0,50 prosent før nyttår.