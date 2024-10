Overraskende tall fra USA

Tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet slo forventningene da de ble rapportert tidligere tirsdag. De kunne avsløre at amerikanske stillingsutlysninger spratt tilbake med 329.000 til totalt litt over 8 millioner utlysninger ved utgangen av august. Tallene som kommer i JOLTS-rapporten brukes for å ta tempen på etterspørselen etter arbeidskraft i USA.

Videre ble de rapporterte tallene for juli revidert til en økning til 7,711 millioner fra tidligere 7,673 millioner. Både ansettelser og oppsigelser ble revidert ned med henholdsvis 99.000 til 5,317 millioner og 105.000 til 1,608 millioner.

Disse tallene kommer i kjølevannet av FEDs doble rentekutt forrige måned, den første siden 2020. Renteintervallet i USA er som kjent nå mellom 4,75-5,00 prosent. Mandag denne uken kunne Jerome Powell fortelle på «National Association for Business Economics» konferansen at arbeidsmarkedet har blitt markant svakere i løpet av det siste året, og la til at rentekomitéen ikke har noen form for hastverk når det kommer til ytterligere rentekutt.

Svake PMI-tall

Tidligere tirsdag kom det også rykende ferske PMI-tall fra USA som kunne avsløre at industri-bransjen er under stadig press. Fasiten viste 47,3 som signaliserer tilbakegang, 50,0 er nøytralt og dersom det er over 50,0 tilsier det at bransjen ekspanderer. Derimot var det forventet at tallene skulle lande på 47,0 som vil si at tallene var noe sterkere enn forventet.

PMI-tallene er en indikator som følges nøye med på siden det er en undersøkelse blant innkjøpsansvarlig innenfor industrien. Disse sitter gjerne blant de aller første leddende innenfor næringen, med svært god informasjon rundt hvordan status for sektoren og deres selskaper er.