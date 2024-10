Det Israelske militæret melder at Israel har skutt missiler mot Israel tirsdag kveld. Angrepet kommer få timer etter at Israelske tropper gikk inn i Lebanon for å kjempe mot Hizbollah, melder Financial Times.

Det skal i følge israelske medier være skutt nær 200 raketter mot Israel. Innbyggerne i Tel Aviv og andre byer i Israel har blitt instruert om å beholde seg i tilfluktsrom og sikre rom.

President Biden instruerte the amerikanske forsvaret til å bistå Israel i forsvaret mot missilene, fortalte en talsperson i det hvite hus.

De siste to ukene har Israel drept Hizbollahs leder Hassan Nasrallah, gjennomført en bombeoffensiv som har drept mer enn 1 000 mennesker i Libanon, og flyttet tropper over grensen.

Rundt klokken 19.00 kunne irans revolusjonære garde fortelle at missiloppskytingene er et gjengjeldelsesangrep for drapet på Hizbollahleder Hassan Nasrallah.

– USA har indikasjoner på at Iran forbereder et ballistisk rakettangrep mot Israel, sa en høytstående tjenesteperson i Det hvite hus til AFP tirsdag.

Ikke lang tid etter opplysningene fra USA holdt en talsperson i det israelske forsvaret (IDF) en pressekonferanse. Der fortalte han at ethvert iransk angrep på Israel vil få konsekvenser.



I følge IDF ble angrepet mot Israel startet 18:35 tirsdag kveld.

Oljeprisen hopper

Oljeprisen stiger markant på meldinger om krigshandlinger i midtøsten. Etter en allerede sterk økning etter meldinger om at israelske soldater gikk inn i Libanon hoppet nordsjøoljen over 4 prosent til 74,91 dollar fatet etter meldinger om avfyrte raketter mot Israel.