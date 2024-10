Venter kjempehopp i inflasjonen

Etter vedvarende fall gjennom det siste året, tror DNB Markets nå at norsk inflasjon stiger mye i september-målingen. Når tallene foreligger neste torsdag vil de vise at kjerneinflasjonen steg fra 3,2 til 3,3 prosent, tror seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Forrige måling viste først og fremst et stort fall i totalinflasjonen, men mye av fallet ned til 2,6 prosent skyldtes det store kuttet i makspris for barnehager. Nå kommer et kjempehopp opp til 3,5 prosent, tror DNB Markets.

En ting er at engangseffekten av barnehageprisene er borte. En minst like viktig faktor er at strømprisene falt mye i september 2023, men har steget klart i september 2024.

De to hovedgrunnene til høyere kjerneinflasjon er, ifølge Aamdal, økte priser på studietjenester, som normalt kun justeres i september, og normalisering av prisene på klær og sko etter sommerens salg.

Avgjør desemberkutt

Hvis inflasjonen faktisk lander på minst 3,5 prosent for totalen og 3,3 prosent for kjerneinflasjonen, vil det gjøre det mer sannsynlig at Norges Bank venter til mars neste år med sitt første rentekutt. Slike målinger er til og med høyere enn Norges Banks anslag på henholdsvis 3,1 og 3,3 prosent. Og i så fall er det første gang på over et år at Norges Bank ikke har anslått en for høy inflasjon.

Havner derimot målingen lavere, stiger trolig forventningen om et rentekutt allerede i desember i år, tror Aamdal.