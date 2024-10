Første rentekutt på nesten fire år

Islands sentralbank har onsdag senket styringsrenten med 25 basispunkter, til 9,00 prosent.

Dette er første gang styringsrenten på Island senkes siden november 2020, et kutt som også var i tråd med forventningene, ifølge Trading Economics.

Før kuttet var styringsrenten blitt holdt på 9,25 prosent siden august i fjor.

Sentralbanken viser blant annet til at inflasjonen har avtatt i det siste, senest til 5,4 prosent i september – og at den underliggende inflasjonen har dempet seg. Den peker også på at den økonomiske aktiviteten har fortsatt å avta i takt med den pengepolitiske innstrammingen.

– Krever forsiktighet

«Videre er det tegn til at presset i arbeidsmarkedet har avtatt, og at husholdninger og bedrifter er blitt mer pessimistiske,» heter det.

«Vedvarende inflasjon, inflasjonsforventninger over målet og sterk innenlandsk etterspørsel krever imidlertid forsiktighet. Det er viktig å opprettholde en passende, stram pengepolitikk for å få inflasjonen tilbake til målet innen en akseptabel tidsramme,» skriver den islandske sentralbanken.

Inflasjonen på vei ned

Den islandske sentralbankens inflasjonsmål er på 2,5 prosent.

I slutten av september viste nye tall at inflasjonen hadde avtatt til 5,4 prosent, fra 6,0 prosent i august. Dette var det laveste prisvekstnivået siden desember 2021, da inflasjonen var på 5,1 prosent.

I februar i fjor var inflasjonen helt oppe i 10,2 prosent.