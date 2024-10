I september ble det skapt 254.000 jobber utenfor landbrukssektoren i USA, opp fra 159.000 måneden før (reviderte tall).

Ifølge Trading Economics lå konsensusestimatet fra analytikerne på 140.000. Det skal imidlertid vært store sprik i analytikernes estimater.

– Dette er langt på vei spikeren i kista for et nytt dobbeltkutt, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets etter de sterke amerikanske sysselsettingstallene.

De ferske tallene viser at der det tidligere var nesten 50 prosent sjanse for dobbeltkutt, er det nå bare 15 prosent sjanse for at Fed kutter mer enn en kvarting.

Rentemarkedet reagerer

– Dette var sterkt over hele linjen, med kraftig sysselsettingsvekst, opprevidering av tidligere tall, lavere ledighet og høyere lønnsvekst enn ventet, understreker Hov.

– Og det ser vi også av reaksjonen i rentemarkedet.

Den toårige statsrenten hopper nesten 15 basispunkter etter at tallene ble lagt frem. Tiåringen stiger 9 basispunkter.

Den sterke renteoppgangen i USA smitter også over på norske renter, som er opp 14 basispunkter på det meste.

Hov understreker at det fortsatt kommer mange viktige data før rentemøtet i november, og kan derfor ikke fullstendig utelukke dobbeltkutt.

– Så vi kan ikke utelukke et nytt dobbeltkutt helt ennå. Et rentekutt på 25 basispunkter er fortsatt «sikkert», bemerker han.

Dollaren svarte umiddelbart på sterkere tall og reduserte utsikter til rentekutt. Mot norske kroner var utslaget nesten 10 øre på kort tid, fra 10,60 til 10,69.

En rekke sterke makrotall

Arbeidsledigheten sank fra 4,2 til 4,1 prosent, mens lønnsveksten steg fra 3,8 til 4,0 prosent, regnet som årsrate. Dette er normalt viktigere tall for Fed enn selve sysselsettingsveksten, men nå trekker alle deler av payrolls-rapporten i samme retning.

– Dette føyer seg i rekken av gode tall fra USA denne uken, sier Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

– Dagens tall, dersom de blir bekreftet i månedene som kommer, stiller sterkt tvil om hvorvidt amerikansk økonomi har behov for så mange raske rentekutt som nå er forventet i markedet, mener Cekov, og viser til at det var priset inn hele syv rentekutt i USA før slutten av 2025.

Sterkere enn ventet

I forkant av tallene skrev Bloomberg at Bank of America venter et rally i aksjemarkedene om tallene nådde analytikernes forventninger.

Banken skrev at det er «bulls», altså optimistene, som har kontrollen og at en økt risikovilje i aksjemarkedene kan forventes hvis jobbtallene lander på mellom 125.000-175.000 jobber.

Et slikt utfall vil indikere en myk landing for økonomien og holde obligasjonsrentene i et bestemt intervall, noe som vil utløse en «risk on»-handel, kommenterte analytiker Michael Hartnett i Bank of America.