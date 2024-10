ESB-topp advarer mot for store rentekutt

Tidlig tirsdag sa Tysklands sentralbanksjef og medlem i ESB-styret Joachim Nagel at han er åpen for å kutte styringsrenten i oktober. «skremme»

ÅPEN FOR RENTEKUTT: Bundesbank-sjef Joachim Nagel. Foto: Bloomberg

Nagel regnes som en av de mest haukete medlemmene i ESB-styret, så hans velvillighet gjør at flere tror forventer et nytt kutt i lånekostnadene, skriver Bloomberg.

Vil gå gradvis

Bundesbank-sjefen fikk raskt svar fra andre styremedlemmer. Portugisiske Mario Centeno advarte mot å gjøre for brå bevegelser som kan skremme markedet.

– Vi må være forsiktige — og opprettholde en gradvis tilnærming i beslutningene, sier Centeno.

– Det viktigste ordet i økonomisk politikk er «gradvis». Store steg gir ofte store overraskelser, og det bør vi unngå, legger han til.



Mens den amerikanske sentralbanken i forrige måned tok et halvt prosentpoengs kutt, har ESB så langt holdt seg til tradisjonelle kvart-poengs kutt. Og ifølge Bloomberg har markedet priset inn at ESB vil fortsette med slike trinn, med forventninger om seks kutt innen utgangen av 2025 — inkludert på de to neste møtene. Dette vil redusere innskuddsrenten til 2 prosent fra 3,5 prosent i dag.

IKKE AUTOMATISK: Selv om det kommer et rentekutt i neste uke, er det ikke sikkert det kommer noen flere i år, sier den slovenske sentralbanksjefen Bostjan Vasle. Foto: Bloomberg

– Ingen automatikk

Imidlertid advarer Bostjan Vasle fra Slovenia om at et rentekutt i oktober ikke nødvendigvis betyr at sentralbanken vil gjøre det samme igjen på sitt siste møte for året.

– Selv om ESB skulle bestemme seg for å senke rentene neste uke, betyr ikke det automatisk at det kommer et nytt kutt i desember, sier han til Bloomberg.



– Markedene dikterer ikke våre avgjørelser.

Selv om inflasjonen har dempet seg, ser fortsatt Vasle uromomenter – spesielt i arbeidsmarkedet, tjenestepriser og geopolitikk. Og han mener at inflasjonen i september var på 1,8 prosent, som var første gang siden juni 2021 at inflasjonen kom under 2 prosent, skyldtes delvis engangseffekter, og at en midlertidig oppgang er sannsynlig i de kommende månedene.