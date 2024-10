DNB Markets fremskynder kutt

Forventningen før ESBs rentemøte neste uke er klar: Det tredje rentekuttet kommer nå.

DNB Markets er blant mange analysemiljøer som er temmelig overbevist om at ESB fortsetter 2024 med et kutt i innskuddsrenten fra 3,50 til 3,25 prosent neste uke.

Og det stopper ikke der. DNB Markets tror ikke bare at dette kuttet er fremskyndet fra desember til oktober, men også at ESB kutter videre i både januar og april. Disse to kuttene blir fremskyndet fra mars og juni.

Fra null til full

På under en måned har prisingen av et rentekutt kommende uke gått fra nær null til nær full sannsynlighet. Rentemarkedet er imidlertid mer utålmodig enn DNB Markets, og venter nye kutt både i desember og januar. Deretter er det høy sannsynlighet for enda et kutt i mars, og temmelig sikkert ytterligere ett innen juni.

DNB Markets tror imidlertid ikke at ESB skifter tydelig i sin kommunikasjon. Også etter neste ukes forventede kutt vil ESB trolig gjenta at rentebeslutningene vil bli foretatt møte for møte, og at løpende datautvikling vil avgjøre hver gang.

– Veldig sannsynlig

Den siste tiden har flere ESB-talspersoner tydelig hintet om høy sannsynlighet for et kutt nå. Sist ut er Francois Villeroy de Galhau, som onsdag sier:

«Et kutt er veldig sannsynlig, og vil dessuten ikke blir det siste, men de påfølgende kuttene vil avhenge av utviklingen i kampen mot inflasjonen.»

Men DNB Markets viser også til den svake økonomiske utviklingen i eurosonen, og særlig i Tyskland, i det siste. Dessuten har inflasjonen falt raskere enn ventet. Baseeffekter gjør imidlertid at fallet i inflasjonen bremser opp utover høsten, tror DNB Markets.