Tysk minusvekst for andre år på rad

Den tyske regjeringen senker sine vekstprognoser også for 2024. Resultatet er at Tyskland for andre år på rad har negativ BNP-vekst.

Årets vekstanslag senkes til minus 0,2 prosent, mens fjoråret endte med minus 0,3 prosent. Dette er en brå forverring fra april, da økonomiminister Robert Habeck ventet 0,3 prosent positiv vekst, ifølge Bloomberg.

Dette er andre gang siden Tysklands gjenforening at landet har to påfølgende år med negativ vekst.

– I skvis

Den tyske regjeringen venter nå en positiv vekst på hele 1,1 prosent neste år, og så 1,6 prosent i 2026, ifølge de ferskeste prognosene. Habeck mener Tyskland raskt må løse landets strukturelle problemer, som mangel på sikker energitilgang, et forvokst byråkrati og mangel på kvalifisert arbeidskraft, ifølge Bloomberg.

«Tyskland og Europa er skviset mellom Kina og USA og må lære å klare seg selv», sier Habeck.

Dette har ikke minst slått ut i den tyske bilindustrien, som sliter voldsomt.

Tyskland er også på god vei til å kvalifisere for en «teknisk resesjon» nå, ettersom det ligger an til negativ vekst også i tredje kvartal, etter at andre kvartal viste et BNP-fall på 0,1 prosent.