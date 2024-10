Rekordstort fall i matvareprisene

– Det er ikke uvanlig at matprisene faller om høsten, men dette er den største prisnedgangen SSB har målt for matvarer i en september måned, hvor vi har sammenlignbare tall tilbake til 1979, sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen.

I september var KPI-veksten siste tolv måneder på 3,0 prosent, mens kjerneinflasjonen hadde sunket til 3,1 prosent.

Blant faktorene som trakk ned var en bred prisnedgang på matvarer, som til sammen falt 2,2 prosent fra august til september. Det er den største nedgangen SSB har registrert i forhold til sine sammenlignbare tall tilbake til 1979.

Seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre Aamdal, tror prisveksten på matvarer ikke vil falle så mye mer.

– Nå er denne prisveksten mer på linje med prisveksten på produsentnivå og førstegangsomsetningen. Vi har hatt en periode med veldig høy matvareprisvekst, og nå har den falt mye, men det ser ut som prisveksten her vil normaliseres, sier Aamdal.

NÅDD BUNNEN: Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror ikke prisveksten på matvarer vil falle særlig mye mer. Foto: Iván Kverme

Størst prisnedgang i september var det på fisk og sjømat, som falt 4,4 prosent fra august til september. Til tross for at fiskeprisene falt i september er de fortsatt 15,4 prosent høyere enn i september i fjor.

Fallet i fiskekategorien kom sammen med et fall i prisene på grønnsaker og kjøtt på henholdsvis 3,7 og 2,3 prosent.

Matvarene samlet er også høyere enn hva de var for et år siden. I september var de 3,8 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

– Dette er fortsatt en betydelig prisvekst, men også første gang tolvmånedersveksten for matvarer er under 4 prosent siden prisveksten for alvor tok til å øke sommeren for to år siden, sier Kristiansen.