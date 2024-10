Sjefen for Atlanta Federal Reserve, Raphael Bostic, åpner i et intervju med Wall Street Journal for å droppe rentekutt på møtet i november.

– Jeg er helt komfortabel med å hoppe over et møte hvis makrotallene tilsier det, sa han.

Bostic sto helt og fullt bak beslutningen på september-møtet om å kutte renten med 50 basispunkter, og antydet i de nye prognosene lagt frem på det samme møtet et kutt på nye 25 basispunkter.

– Dette signaliserer allerede at jeg er åpen for ikke å gjøre noe på ett av årets to siste møter dersom tallene kommer inn som jeg forventer, fortsatte Atlanta Fed-sjefen som i år er stemmeberettiget medlem av Federal Open Market Committee (rentekomitéen).

Les også – Venter fortsatt to rentekutt på rad Amerikansk inflasjon er overraskende høy. Det kan få Fed til å bremse rentekuttene, men neppe før neste år, tror Stein Bruun, Arctic.

Fed-referat – medlemmene var splittet Federal Reserve sitt referat fra rentemøte 18. september ble lagt frem onsdag kveld.

– Fikk rentekuttet til å se tåpelig ut Strateger mener USAs økonomi går så bra at den ikke trenger doble rentekutt. Fredagens jobbtall ga dem vann på mølla.

Svingninger

Bostics uttalelser kom i kjølvannet av torsdagens inflasjonstall for september som overrasket på oppsiden, en liten uke etter at arbeidsmarkedsrapporten viste sterkere sysselsetting enn ventet.

– Disse svingningene for meg er i tråd med at vi kanskje bør ta en pause i november. Jeg er definitivt åpen for det. Jeg tror vi har muligheten til å være tålmodige og vente og la ting spille seg ut litt lenger. Det finnes elementer i dagens rapport jeg mener validerer dette synet, sa Fed-toppen videre til avisen.

Federal Reserves styringsrente ligger nå i intervallet 4,75-5,00 prosent, og CMEs FedWatch-verktøy peker mot 84 prosents sannsynlighet for et 25 basispunkters rentekutt på rentemøtet 6.-7. november. Årets siste møte finner sted 17.-18. desember, hvorpå Fed vil legge frem nye, økonomiske prognoser.