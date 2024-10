Irans angrep mot Israel har nå ført til strengere sanksjoner fra USA. Iran har nå blitt ilagt sanksjoner på 17 skip, sanksjonene skal forsøke å gå etter Irans skyggeflåte, melder TradeWinds.

Washingtons grep kom ti dager etter at Iran avfyrte en rekke ballistiske missiler mot Israel, noe Teheran presenterte som et svar på militære aksjoner mot Hizbollah i Libanon.

USAs finansminister Janet Yellen sa at de utvidede sanksjonene er «avgjørende handlinger» som har som mål å svekke Irans evne til å gjennomføre destabiliserende aktiviteter i Midtøsten.

«Dagens sanksjoner retter seg mot iranske forsøk på å kanalisere inntekter fra energisektoren for å finansiere dødelige og forstyrrende aktiviteter – inkludert utvikling av deres atomprogram, spredning av ballistiske missiler og ubemannede luftfartøyer, i tillegg til støtte av regionale terroristiske stedfortredere – med farlige konsekvenser for regionen og verden,» sa Yellen.

«Vi vil ikke nøle med å iverksette ytterligere tiltak for å holde Iran ansvarlig.»

Selv om Irans siste angrep var begrunnelsen for de nye sanksjonene, var president Joe Biden allerede under press for å iverksette sanksjoner mot Irans raffinerisektor.

Fredagens sanksjoner er administrasjonens første bruk av sine fullmakter under «Stop Harboring Iranian Petroleum Act».

Også kjent som SHIP Act, er loven ledet av den republikanske senatoren Marco Rubio, vedtatt i november for å iverksette sanksjoner mot eksport av iranske petroleumsprodukter.