USA-skrell: Verste på flere måneder

Den såkalte New York Empire State Manufacturing-indeksen, som reflekterer stemningen blant industriledere i New York, har i oktober falt helt ned til minus 11,9 poeng, fra pluss 11,5 måneden før, ifølge Federal Reserve Bank of New York.

Dette er den verste målingen siden mai.

Nedgangen er dessuten langt større enn ventet. Konsensus, ifølge Trading Economics, lå på pluss 3,8.

Før den positive målingen i september, hadde indeksen imidlertid vært negativ helt siden november 2023.

Målinger over null signaliserer vekst i aktiviteten ved fabrikkene i delstaten, mens negative målinger betyr nedgang i aktivitetsnivået.

Indeksen følges tett av investorer og markedsaktører for innsikt om industrien i delstaten, både nåværende situasjon og hvor den er på vei, da denne kan gi en pekepinn på forholdene på landsbasis.

Oppgang i optimismen

Ifølge New York Fed tynges indeksen av kraftig nedgang innen nye ordrer og leveranser.

Samtidig rapporteres det om bedre forhold i arbeidsmarkedet, med økning i antallet ansatte og lengre gjennomsnittlig arbeidsuke.

Dessuten rapporteres det om en sterk økning i optimismen for de neste seks månedene. Indeksen for fremtidig aktivitetsnivå har i oktober gått opp åtte poeng til 38,7, det høyeste nivået på flere år.

Indeksene er basert på en undersøkelse utført blant rundt 200 bedriftsledere fra flere ulike bransjer rundt om i delstaten New York. Oktober-undersøkelsen ble utført i perioden 2. til 9. oktober.