Konsumprisindeksen (KPI) i Storbritannia steg 1,7 prosent på årsbasis i september. Det er det laveste nivået på mer enn tre år.

På forhånd hadde økonomene ventet en inflasjon på 1,9 prosent.

Ifølge BBC var lavere priser på flyreiser og bensin hoveddriverne bak fallet.

Fallet betyr nå at inflasjonen er under Bank of Englands mål på 2 prosent, og baner vei for at renten kan kuttes ytterligere neste måned.

Darren Jones i det britiske finansdepartementet påpeker ifølge avisen at inflasjonsfallet «vil være kjærkomne nyheter for millioner av familier».

– Men det er fortsatt mer å gjøre for å beskytte arbeidsfolk, og det er grunnen til at vi er fokusert på å bringe tilbake vekst og gjenopprette økonomisk stabilitet for å oppfylle løftet om endring, sier Jones.