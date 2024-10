Deutsche Bank advarer om høyere inflasjon: – Tiden for å være forsiktig

Research-avdelingen i Deutsche Bank skrev for seks uker siden at det var for tidlig å avskrive inflasjonsrisikoen. Nå skriver makrostrategen i Deutsche, Henry Allen, at nettopp inflasjonsrisikoen har økt.

Fra et markedsperspektiv er det blitt priset inn mer inflasjon for de kommende årene. Såkalte inflasjonsswaps, som brukes til å beskytte seg mot eller spekulere i hva inflasjonen vil bli, har de siste fem ukene økt i tempo som ikke er sett siden mars 2023, da Silicon Valley Bank kollapset.

Statsobligasjonsrenter har også steget, da 10-årsrenten er opp mer enn 50 basispunkter siden lavpunktet i september. Gullprisen har også nådd nye høyder, påpeker Allen.

Les også Tror ESB kutter fire på rad «Gradvis», «dataavhengig» og «møte for møte» sier ESB. «Fire rentekutt på rad» svarer analytikerne.

– Venter fortsatt to rentekutt på rad Amerikansk inflasjon er overraskende høy. Det kan få Fed til å bremse rentekuttene, men neppe før neste år, tror Stein Bruun, Arctic.

– Tiden for å være forsiktig

Powell i USA kuttet renten med 50 basispunkter i september. Lagarde i Eurosonen fulgte opp med et kutt samme måned, som forventet, men det var usikkert om ESB ville kutte i oktober. Nå er det imidlertid bred enighet om at Lagarde kutter igjen (97 prosent dagen før beslutningen). Den «kortsiktige rentesituasjonen har vært mer duete enn markedet forventet i starten av september».

Disse beslutningene kom samtidig som lavere inflasjonsmålinger, historisk sett «er dette tiden for å være forsiktig med inflasjonen», skriver Allen.



Råvarepriser er argumentet nummer to, hvor situasjonen i Midtøsten og stimuleringspakker fra Kina blir fremhevet.

Solid data fra USA

«Det blir stadig tydeligere at USA sannsynligvis ikke er på vei mot en kraftig nedgang eller resesjon», skriver makrostrategen.

Han peker på bedre amerikanske nøkkeltall som sysselsetting og GDPNow-estimatene. Gode tall med tanke på vekst er «velkomne», men det betyr også at etterspørselen stiger, og «sannsynligvis at inflasjonen vil være høyere».

Les også Senker veksten mye Inflasjonssjokket, krigsutbrudd, klimakatastrofer og AI vil dempe BNP-veksten med 1,2 prosentpoeng, mener IMF.

Punkt fire er den siste KPI-rapporten (september). Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg i det raskeste tempoet på seks måneder, med en 0,31 prosent økning på månedlig basis. Allen påpeker at én rapport ikke kan gi et helhetsbilde, men det er en påminnelse om hvor varierende inflasjon kan være.

«Veksten i pengemengden fortsetter å akselerere, riktignok fra et lavt nivå», skriver Allen. I august vokste M2-pengemengden med 2 prosent år-over-år i USA, det høyeste siden september 2022. I eurosonen var M3-veksten på 2,9 prosent i august, det høyeste siden 2023. I noen tilfeller, som rett etter pandemien, var endringen i pengemengden «en sterk ledende indikator» for inflasjon.

Konklusjonen for Allen er at «nå som sentralbankene i stor grad letter pengepolitikken, er dette nettopp tiden hvor investorer bør være forsiktige».