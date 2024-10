– Ikke tidligere rentekutt av dette

– Kronen er igjen svakere enn Norges Bank har lagt til grunn, understreker hun.

– Bunner ut

– Vi har hatt overraskelser på nedsiden på inflasjonen også i Norge, men drivkreftene tyder nå på sterkere prispress fremover.

– Tar Norges Bank feil med forventningen om lavere importert inflasjon neste år?

– Vi tror at importert inflasjon begynner å bunne ut. Dermed vil ikke importprisene bidra på samme måte fremover, og kan heller trekke norsk inflasjon opp med et tidsetterslep.

Kredittstrateg Ole André Kjennerud i DNB Markets argumenterte i et notat i helgen for at kronen til nå har hatt overraskende liten effekt på prisene i Norge. En mulig grunn er at importørene ikke våger å justere prisene opp i takt med den sterkt svingende kronekursen.

Alsvik utelukker ikke at dette har vært en faktor.

– Men dette er også noe av grunnen til at kronekursen virker med et tidsetterslep. Det tar tid fra kronen svekker seg til det påvirker norske priser.

Utsatt rentekutt?

– Mener du at konjunkturbarometerets prissignaler tilsier en høyere inflasjon i 2025 enn Norges Bank har lagt til grunn?

– Det er i hvert fall ingenting her som tyder på at vi kan kutte renten tidligere.

Handelsbanken venter selv en kjerneinflasjon på 3,1 prosent neste år og en total KPI-vekst på 3,2 prosent. Dette kjerneinflasjonsanslaget er bare marginalt høyere enn Norges Banks.

– Og vi gjør ingen endringer i de prognosene med det første, sier Alsvik.