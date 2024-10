Tallene ble lagt fram fredag. Den siste tiden har landets myndigheter kunngjort en rekke tiltak for å få fart på et lavt forbruk og en stor gjeldskrise i landets enorme eiendomssektor.

Kinas nasjonale statistikkbyrå (NBS) melder at årsveksten i BNP har falt fra 4,7 prosent i den foregående tremånedersperioden. Tallet på 4,7 var imidlertid noe bedre enn hva spådom nyhetsbyrået AFP hadde hentet inn fra analytikere – 4,5 prosent.

Ifølge NBS beskriver «kompliserte og alvorlige ytre forhold», i tillegg til problemer med økonomisk utvikling innenlands. Generelt beskrives utviklingen i årets ni første måneder som stabil.

Et lyspunkt er at detaljhandelen i september var høyere enn ventet.

I forkant av framleggingen meldte statlige medier at storbanker i landet har kuttet renten på yuan-innskudd for andre gang i år som en del av et grep for å øke utlånene.

Kinesiske myndigheter har uttalt at de har full tillit til å nå det årlige vekstmålet på 5 prosent. Men dette vil være «vanskelig å oppnå hvis denne trenden fortsetter til slutten av året», ifølge Zhang Zhiwei, sjeføkonom i Pinpoint Asset Management.

– Vi må kanskje vente til november for å finne ut detaljer, ettersom utfallet av det amerikanske valget sannsynligvis er en faktor som påvirker politikken i Beijing, legger han til.

