For første gang siden juni 2021 falt inflasjonen i september i eurosonen under 2 prosent. Målingen var helt nede på 1,7 prosent – godt under inflasjonsmålet.

Samme dag som inflasjonstallene ble publisert, kuttet Den europeiske sentralbanken (ESB) hver av sine tre nøkkelrenter med 25 basispunkter. Dermed reiser det seg et spørsmål om veien videre for de europeiske rentene – hvor store blir rentekuttene og hvor mange?

Den europeiske sentralbankens nøkkelrenter 1) Refinansieringsrenten, også kalt «refirenten» (Main refinancing rate) Renten kommersielle banker kan låne penger fra ESB på mellomlang sikt (mellom 2 uker til 3 måneder).

Også referert til som renten på Main refinancing operations (MROs)

(MROs) Sørger for mesteparten av likviditeten i banksystemet.

Etter rentemøtet den 17. oktober er refirenten på 3,40 prosent. 2) Den marginale lånerenten (Marginal lending rate) Renten kommersielle banker kan låne penger fra ESB på kort sikt (over natten).

Er høyere enn refinansieringsrenten.

Etter rentemøtet den 17. oktober ble renten satt ned til 3,65 prosent. 3) Innskuddsrenten (Deposit interest rate) Renten kommersielle banker får på sine innskudd i ESB på kort sikt.

«Motsatt» av den marginale lånerenten, ved at den virker på innskudd i ESB på kort sikt.

Var negativ fra oljepriskrisen i 2014 til juli i 2022, da den ble hevet til 0 prosent. Dermed må ikke banker lenger betale avgifter knyttet til innskudd i ESB.

Etter rentemøte den 17. oktober er innskudsrenten på 3,25. Kilde: ESB

Mandag var to av ESBs topper ute og kommenterte veien videre for bankens rentesetting. Sentralbanksjefene fra Latvia og Litauen, henholdsvis Martins Kazaks og Gediminas Simkus, var tydelige på at rentene fortsatt skal videre ned. Hastigheten er imidlertid diffus.

– Det blir mindre restriktiv pengepolitikk, uttalte Simkus mandag.

Neste rentebeslutning fra ESB kommer 12. desember.

– Jeg kan ennå ikke si hva beslutningen i desember blir, men retningen er klar – ned, sa litaueren.

TYDELIG: Litauens sentralbanksjef, Gediminas Šimkus, sier den videre retningen for ESBs renter er klar. De skal ned. Foto: Bloomberg

Siden ESBs inflasjonsmål er symmetrisk, vil det si at inflasjonsmålinger under målet skal tas like seriøst som de over.

Samtidig har euroinflasjonen falt fra en topp på 10,6 prosent på høsten for to år siden, og avviket fra inflasjonsmålet har vært betydelig større på oversiden enn undersiden. De to inflasjonsmålingene vil ha ulik drakraft på rentenes retning.

Simkus er imidlertid tilbakeholden med spådommene, og viser som vanlig til at ESBs rentebeslutninger skal være datadrevne. Før den 12. desember skal det komme mange nye makrotall.

– I desember vil vi ha langt flere harde data på BNP, inflasjon og PMI. Dette vil gi mer informasjon om hastigheten på trenden i inflasjonen, og om den beveger seg raskere eller saktere.



Kazaks uttalelser er på linje med Simkus'. Han sier rentene vil fortsette nedover samtidig som inflasjonen sakker av. Det er imidlertid store usikkerheter, blant annet knyttet til valget i USA og krigene i Ukraina og Midtøsten.

– Beslutningene vil tas steg for steg, sa Kazaks.