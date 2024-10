IMF advarer mot Trump-politikk

Den gode nyheten handler om inflasjonen, mener Det internasjonale pengefondet (IMF) i nyeste World Economic Outlook.

«Det ser ut som den globale kampen mot inflasjonen stort sett er vunnet, selv om prispress vedvarer i noen land», skriver sjeføkonom Pierre-Olivier Gourinchas i en blogg basert på World Economic Outlook-rapporten.

Den dårlige er at det skal veldig lite til for at veksten går fra svak til omtrent helt fraværende.

IMFs vekstprognoser

2023 2024 2025 Global vekst 3,3 3,2 3,2 USA 2,9 2,8 2,2 Eurosonen 0,4 0,8 1,2 Japan 1,7 0,3 1,1 Storbritannia 0,3 1,1 1,5 Norge 0,5 1,5 1,8 Kina 5,2 4,8 4,5 India 8,2 7,0 6,5 Global inflasjon 6,7 5,8 4,3 herav i avanserte økonomier 4,6 2,6 2,0 Prosent, årsvekst. Kilde: IMF

Fare: Økt toll

En åpenbar fare for global vekst er om det innføres høyere tollsatser slik at det oppstår usikkerhet om global handelspolitikk, varsler IMF. Uten at det settes noen merkelapp på dette scenarioet, er det temmelig likt varslene fra presidentkandidat Donald Trump i USA.

Om en slik situasjon oppstår, vil det trekke global BNP-vekst ned omtrent 1 prosentpoeng hvert av de tre–fire neste årene.



Det er også andre potensielle kilder til økt toll og verre vilkår for internasjonal handel. IMF peker på at omtrent halve jordens befolkning lever i land der det har vært eller vil være parlamentsvalg i år.

«Det kan bety betydelige skift i handels- og finanspolitikken», frykter IMF.

Fare: Finansuro

IMF ser imidlertid enda mer pessimistisk på et par andre scenarioer. Hvis internasjonal migrasjon stanser helt opp, vil fallet i BNP-veksten nå 1,3 prosentpoeng, mens en ny finanskrise vil dempe veksten med mer enn 1,5 prosentpoeng.