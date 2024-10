Citi: Null gevinst av Trump-toll

Dette gjør at Federal Reserve fortsatt vil kunne fokusere på faren på for høy arbeidsledighet, uten å bekymre seg mye over utsikter til for høy inflasjon.

Etter omtrent tre år er BNP-veksten også tilbake på samme nivå som uten toll-økningene.

Det mest slående resultatet i Citi-beregningene er utslagene på den amerikanske handelsbalansen. Økt toll vil dra ned både import og eksport omtrent like mye. Handelsbalansen vil styrke seg med 0,2 prosent over tid og det er «neppe det utslaget man forsøker å oppnå med en slik politikk», konstaterer Citi. En grunn til det neglisjerbare utslaget på handelsbalansen er at dollaren vil styrke seg, og dermed svekke eksporten og styrke importen.

BARE SKADER: Om Donald Trump vinner presidentvalget og holder løftet om økt toll, er han garantert økt inflasjon og svekket BNP-vekst, viser Citis analyse. Foto: NTB

Rammer verden

Utslagene for resten av verden blir derimot ikke neglisjerbare. Her vil BNP-veksten og -nivået falle varig, men utslagene på helt kort sikt er til gjengjeld mindre enn i USA. Derfor vil et toll-sjokk føre til marginale justeringer fra sentralbankene, om noen i det hele tatt.

Etter to års tid er veksttakten i økonomien tilbake på trend, men altså fra et varig lavere nivå.

For USA og resten av verden samlet vil et tollsjokk senke produksjonen med 0,3 prosent, mens utslaget for resten av verden alene havner rundt 0,4 prosent.

Hva med tollhevn?

Citi-sjeføkonom Nathan Sheets viser imidlertid til at disse utslagene er forutsatt at andre land ikke svarer med egne hevinger av tollsatsene.

«Dette er ikke en troverdig forutsetning», medgir Sheets.

Dessuten er analysen basert på at det kun er pengepolitikken som eventuelt endres for å bøte på skadene. I praksis vil man trolig se tiltak også i finanspolitikken.