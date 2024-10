Begynner å lukte på dobbeltkutt fra ESB

De siste ukene har rentemarkedet slått kontra i synet på Federal Reserves (Fed) videre renteendringer. Etter å ha priset inn mer enn tre kvartinger i ytterligere kutt ut året, er dette nå halvert til 40 basispunkter, altså omtrent halvannet rentekutt.

Det nye den siste tiden er at renteprisingen går motsatt vei for Den europeiske sentralbanken (ESB), hvor det nå prises litt større rentekutt ut året, og dermed med litt økt sannsynlighet for et dobbeltkutt.

Hvert møte, minst

Nordea Markets står på sin prognose om at ESB vil kutte styringsrenten ved samtlige rentemøter til april neste år, inntil innskuddsrenten er nede i 2,25 prosent. Samtidig medgir Nordea-analytikerne Lars Mouland, Jan von Gerich og Philip Maldia Madsen at risikoen er på nedsiden, altså at det kan komme enda større rentekutt.

Fra Fed venter Nordea Markets nå kutt på 25 basispunkter ved de to gjenværende rentemøtene i år. Deretter følger Fed opp med to kvartinger til i første halvår 2025. Her er imidlertid risikoen at Fed kutter mindre, ikke mer.

Sterke USA-tall

Den klare endringen i renteforventningene i USA skyldes blant annet sterkere makrotall den siste tiden.

«Amerikanske makrodata har konsistent overrasket på oppsiden etter august», mener Nordea-analytikerne.

De mener at det nå er klart at Feds dobbeltkutt i september var en overreaksjon etter at arbeidsledighetstallene for juli steg uventet mye. Fortsatt er forwardrentene trolig for lave, mener de, og viser til at BNP-veksten i USA for tiden ligger rundt 3 prosent, klart over trend. Det tilsier at de kommende sysselsettingstallene kan komme til å overraske klart på oppsiden.

«Det kan få medlemmene av Federal Open Market Committee til å begynne å komme i tvil om flere føre-vâr-kutt», advarer Nordea-analytikerne.

Selv om makrotallene kan roe seg noe ned, kan man ikke overse faren for dette. Ikke minst kan det komme et hopp opp i sysselsettingstallene når utfallet av presidentvalget er klart, uansett hvem som vinner, tror Nordea Markets.

Dobbeltkutt?

I sum gjør Nordea likevel små endringer i sine renteprognoser. Fed tror fortsatt at den nøytrale renten ligger nær 3 prosent, så med mindre inflasjonstallene overrasker klart på oppsiden, vil Fed derfor fortsette å kutte renten.

Samtidig er det brått blitt tro på at rentemøtet i desember ender med et dobbeltkutt. Før Nordea begynner å tro på det, må imidlertid de kommende målingene bekrefte fallet i inflasjonen i september og det må bli klart at veksten blir svakere.

«Det skal mye til for at ESB holder renten uendret ved et av de kommende møtene, men vi tror heller ikke på et rentekutt på 50 basispunkter», understreker Nordea.

Svekket tro på store rentekutt fra Fed og økt tro på mulige store kutt fra ESB slår også ut i valutakursprognosene.

Ved nyttår venter Nordea Markets at en euro koster 1,07 dollar. For norske kroner endres prognosen ved årsslutt fra 11,75 til 12,00.