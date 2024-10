USA: Sterkere PMI-er enn ventet

Aktivitetsveksten i USA tiltok i oktober, viser flash-tall fra S&P Global torsdag.

Den sammenstilte innkjøpsindeksen (PMI) viser 54,3 poeng, mot 54,0 poeng i september.

PMI-en for industrien i USA viser en bedring fra 47,3 poeng i september til 47,8 poeng i oktober. Her var det ventet en indeks på 47,5 poeng, ifølge Trading Economics.

PMI-en for den amerikanske tjenestesektoren viser 55,3 poeng, opp fra 55,2 i september. Her lå konsensus på 55,0 poeng.

En indeks på over 50 indikerer økt aktivitet, mens målinger under 50 antyder tilbakegang.

– Fortsatt bra moment

– Som ventet er det fortsatt nedgang i amerikanske industribedrifter, men ganske god vekst i servicebedriftene. Dette støtter godt opp om bildet at det fortsatt er et bra moment i amerikansk økonomi, og ingen tegn til at veksten er i ferd med å bli veldig svak, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

Når det gjelder inflasjonen, peker Knudsen på positive takter innen utsalgsprisene i servicesektoren.

– Inflasjonen for disse prisene er nå i ferd med å avta, og prisveksten her er den laveste på 4,5 år. Dette lover godt for den videre utviklingen i inflasjonen, sier sjeføkonomen.