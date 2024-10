– Dette er angstfylte tider. Handel er ikke lenger en mektig drivkraft for vekst, og vi lever i en mer splittet global økonomi, sa Kristalina Georgieva til pressen i forbindelse med høstmøtene til Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken.

Hun viser til at IMF spår en global vekst i år på «blodfattige» 3,2 prosent, i en tid preget av konflikt og voksende geopolitisk spenning, inkludert et dårlig forhold mellom USA og Kina.

Samtidig sliter mange land fortsatt med gjelden de opparbeidet seg under koronapandemien. IMF venter at global gjeld blir på over 100 tusen milliarder i år, noe som svarer til 93 prosent av verdens BNP.

– Verden risikerer å bli sittende fast med lav vekst og høy gjeld. Det betyr lavere inntekt og færre jobber, sier Georgieva.

Særlig oppfordret hun Kina til å ta tak i den lave veksten ved å satse mer på innenlandsk forbruk enn eksport, noe hun kalte en mer pålitelig vei til vekst.

Alt er likevel ikke helt håpløst. Verden har gjort stor framgang i kampen mot inflasjon som toppet seg i 2021 og 2022 da verden kom raskt og sterkere i gang igjen enn ventet etter pandemien.