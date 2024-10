Husholdningene i eurosonen tror inflasjonen vil fortsette ned, og det raskt. Inflasjonsforventningene faller klart i ESBs undersøkelse. De neste tolv månedene vil inflasjonen være 2,4 prosent, tror de nå, mot 2,7 prosent i forrige undersøkelse. Om tre år ventes en inflasjon på 2,1 prosent, altså i praksis på inflasjonsmålet på 2,0 prosent. Dette er laveste treårs-forventning siden Russland angrep Ukraina.

Husholdningene i eurosonen har lite peiling på hva den faktiske inflasjonen er, i likhet med norske husholdninger når de svarer i Norges Banks tilsvarende undersøkelse. I september sank inflasjonen til 1,7 prosent. Likevel svarer eurosonens innbyggere at de tror inflasjonen det siste året har vært det dobbelte, 3,4 prosent.

For ESB er uansett fallet i inflasjonsforventningene viktig. Høye inflasjonsforventninger kan være selvoppfyllende, ved at lønnskrav, prisjusteringer og annet ville ta utgangspunkt i at alt måtte jekkes mye opp.

Sjeføkonomen enig

Sjeføkonom Philip Lane i ESB peker i en tale på at underliggende inflasjon fortsatt er for høy. Likevel er det også her betydelig fremgang. Ulike mål på underliggende inflasjon ligger nå mellom 1,9 og 2,8 prosent, ned fra 3,4-7,5 prosent da inflasjonen var på sitt høyeste.

I sin tale ved en konferanse arrangert Fed i Cleveland, varsler Lane at lønnsveksten nå ventes å falle raskt.

«Den ferskeste informasjonen styrker prognosen om at lønnsveksten vil avta, noe som vil bidra til lavere tjenesteinflasjon og hjemlig inflasjon», sier Lane.

ESB anslår nå at lønnsveksten synker til så vidt over 3,5 prosent neste år.

«Analysen indikerer at disinflasjonen er på god vei, og at inflasjonen vil nå målet i løpet av 2025», konkluderer Lane.

Ved det siste rentemøtet var det til og med bekymring i ESB for at inflasjonen nå kan bli for lav.

Men svak økonomi

Tyskland er i resesjon, og det er smått stelt med hele eurosonen. Husholdningene depper likevel ikke fullstendig, og tror at inntektene det neste året vil øke med 1,3 prosent. Dette er en forsiktig oppjustering fra forrige undersøkelse, men likevel milevidt under det husholdningene mener inntektene har økt med det siste året, 5,2 prosent.

Husholdningene tror imidlertid at BNP-veksten vil være minus 0,9 prosent, og at arbeidsledigheten vil øke til 10,6 prosent.