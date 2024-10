Den russiske sentralbanken hevet fredag styringsrenten med 200 basispunkter til 21 prosent, ifølge Trading Economics. På forhånd hadde analytikerne ventet at renten skulle heves til 20 prosent.

Sentralbanken viser til sterkere økning i konsumpriser enn ventet, samt en vedvarende høy inflasjonsrisiko på mellomlang sikt.

Jekker opp inflasjonsestimater

Den årlige sesongjusterte inflasjonen var ifølge CNBC på 9,8 prosent i gjennomsnitt i september, opp fra 7,5 prosent i august. Sentralbanken skal fredag ha meldt at inflasjonen vil legge seg i området 8,0 til 8,5 prosent ved utgangen av 2024. Det er et godt stykke over juli-prognosen på nær 6,5 til 7,0 prosent.

«På mellomlang sikt er balansen for inflasjonsrisiko fortsatt betydelig forskjøvet oppover. De viktigste risikoene er knyttet til vedvarende høye inflasjonsforventninger og at den russiske økonomien avviker oppover fra en balansert vekstbane, samt til forverrede vilkår for utenrikshandel», kommenterer banken.

Russlands økonomi har blitt rammet av lave globale oljepriser og vestlige sanksjoner etter Russlands angrep på Ukraina, som også har ført til svekkelse av rubelen.