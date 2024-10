Sverige er i resesjon

Nye tall fra Statistikkmyndigheten viser at bruttonasjonalprodukt (BNP) i Sverige falt 0,1 prosent i tredje kvartal sammenlignet med forrige kvartal. Det var ifølge Reuters ventet en oppgang på 0,4 prosent.

I andre kvartal falt BNP 0,3 prosent. Dermed er den svenske økonomien teknisk sett i en resesjon. På årsbasis var fallet også på 0,1 prosent.

Foreløpige data kan dog bli revidert når endelige tall publiseres.

«Sveriges bruttonasjonalprodukt falt i september, noe som sammen med en negativ utvikling i juli bidro til at veksten i tredje kvartal som helhet sank noe sammenlignet med forrige kvartal,» sier Melker Pettersson Loberg, samfunnsøkonom ved SCB.

«Den svenske økonomien forblir stillestående,» sa Swedbank i en kommentar til Reuters. «Resultatet tyder på noe høyere sannsynlighet for et større kutt i november, og vi holder fast ved vår spådom om et rentekutt på 50 punkter på Riksbankens rentemøte neste uke,» heter det.