– Svakere krone med Trump-seier

Trolig vil kronen svekke seg forsiktig videre ut året, venter Nordea Markets. Men så, i 2025, vil fortsatte internasjonale rentekutt bane vei for en litt sterkere krone igjen.

Det vil si; hvis Donald Trump vinner neste ukes presidentvalg, blir det høyere amerikansk inflasjon og færre rentekutt fra Fed.

– Da kan kronen i stedet svekke seg videre gjennom hele 2025, og til nivåer vi ennå ikke har sett, sier Sara Midtgaard, senior makro- og valutastrateg i Nordea Markets.

Kamala-scenario

Utgangspunktet, som Midtgaard kaller et «Kamala Harris-scenario», er at kronen svekker seg til 12,00 mot euro før jul og så gradvis styrker seg til 11,50 gjennom 2025. Så langt har utviklingen vært omtrent slik Midtgaard ventet, ved at sterke amerikanske nøkkeltall har presset amerikanske renter opp og styrket dollaren. Det har også slått ut i en svakere krone.

Fortsatt priser imidlertid rentemarkedet inn fem rentekutt fra Fed før 2025 er over. Nordea Markets holder en knapp på at det bare blir fire. Men det er altså basert på at Trump ikke blir president.

– Da tror vi at Fed ganske snart inn i 2025 slutter med rentekutt, sier Midtgaard.

– Det vil styrke dollaren og svekke kronen. Derfor ser vi en klar risiko for en svakere krone enn vår prognose om Trump vinner, fortsetter Midtgaard.

– Men svakere vekst

Både de varslede tollsatsene og varslene om å kaste ut ulovlig arbeidskraft fra USA vil slå ut i økt inflasjon. Midtgaard viser til en analyse fra Peterson Institute for International Economics, som anslår at en Trump-seier betyr 4-7 prosentpoeng høyere inflasjon i 2025.

– Vi tror derfor ikke at markedet, som priser inn fem Fed-kutt, fullt ut har priset inn en Trump-seier.

Det vil bety en sterkere dollar, en svakere krone og oppsiderisiko for renter både i USA og Norge.

På lengre sikt er det langt mer usikkert hvor dollaren går, og dermed også hva som skjer med kronen. Peterson Institute anslår at Trumps politikk kan bety mellom 2 og 10 prosent svakere BNP-vekst over noen år.

– Det er usikkert hva Trump faktisk får gjennomført, både av toll og migrasjon. Og det er usikkert i hvor stor grad andre land svarer med samme mynt. Derfor er utfallsrommet veldig stort, understreker Midtgaard.

– Men for dollaren på tre års sikt vil trolig høyere inflasjon trekke en vei, mens svakere vekst trekker motsatt vei.