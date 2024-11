I år vil julehandelen legge beslag på 3 prosent mer enn i fjor.

– Det tilsier litt flere eller større gaver under treet, tror sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

I sum venter NHO Service og Handel at husholdningene vil handle julegaver for 138,5 milliarder kroner.

– Norske forbrukere har kjent dyrtid og rentehopp godt på kroppen, men nå ser det ut til at det lysner litt, mener Dørum.

– Foran årets julehandel har nordmenn opplevd reallønnsvekst for første gang på flere år, og dette vil trolig også merkes i årets julehandel, sier Dørum.

22 prosent opp

I gjennomsnitt vil hver enkelt vil handle mat og drikke, julegaver og andre varer for 24.869 kroner i november og desember. I de to julemånedene er nordmenns kjøp av varer samlet 22 prosent høyere enn en gjennomsnittlig måned.

For enkelte varer, som kjøkkenutstyr, leker og bøker, er juleomsetningen mer enn dobbelt så stor som en normalmåned.

Både Norges Bank og flere av bankene har prognoser som viser klar vekst i privat konsum, og faktorene er de samme som NHO peker på; reallønnsvekst, utsikter til lavere renter og mindre uro for økonomien fremover.

De tre foregående årene har volumet i julegavehandelen sunket. I år snur det trolig til en forsiktig volumøkning, tror NHO.

Les også Kan varsle raskere inflasjonsfall Prisene på importerte innsatsvarer faller. Det vil trolig bety mer for Norges Banks prognoser, antyder Norges Bank-økonomer.

Black Week-effekt

For hvert år som går blir mer av julehandelen lagt til november, og årsaken er Black Week. Særlig netthandelen øker i november, som langt på vei er blitt en Black Month.

NHO viser til at mange butikker har brukt 2024 til å redusere sine høye varelagre fra året før, noe vi trolig vil se mer av i ukene som kommer.

– Forbrukerne vil sannsynligvis også i år starte julehandelen tidlig for å kunne planlegge godt og sikre seg gode tilbud. Derfor forventer vi at Black Week, i år som i fjor, blir viktig for kundenes julehandel, sier Dørum.

Høy inflasjon i et par år har fått flere til å velge rimeligere løsninger, tror NHO.

Butikkene har hatt økende press på marginene, og derfor er julegavehandelen ekstra viktig for dem.