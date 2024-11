Høyere inflasjon enn ventet i USA

Kjerneinflasjonen i USA, målt ved PCE, havnet på 2,7 prosent i september, som var høyere enn forventningene på 2,6 prosent. På månedlig basis steg kjerneinflasjonen med 0,3 prosent, som ventet.

Den overordnede PCE-en steg 0,2 prosent på månedlig basis, som var en oppgang fra 0,1 prosent forrige måned. På årsbasis falt den fra 2,3 til 2,1 prosent, som ventet.

Førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA havnet på 216.000 (jobless claims), mens det var ventet 230.000. Det er en nedgang på 12.000 fra forrige ukentlige måling og den tredje uken med fall. Nivået er nå på sitt laveste nivå siden mai.

– Ganske høy sannsynlighet for rentekutt

Privat forbruk steg 0,5 prosent på månedlig basis, som var 0,1 prosentpoeng høyere enn ventet.

Private inntekter steg 0,3 prosent i september, som ventet.

- Det er et stykke igjen til inflasjonsmålet på 2 prosent, men den amerikanske sentralbanken har virket litt mindre bekymret for inflasjonen den siste tiden. Det er ganske høy sannsynlighet for rentekutt på neste ukes rentemøte den 7. november, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

- Samtidig kom det også tall på utviklingen i arbeidskraftkostnader, som var litt lavere enn ventet. Oppsummert er ikke kjerneinflasjonen helt i mål, men det ligger an til å bli rentekutt og det skal bli spennende å se hvordan de vil kommentere på disse tallene, legger han til.