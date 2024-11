«Grunnen til at kronekursen blir svakere og svakere er pga 3 hovedting, ifølge OECD: Lav produktivitet, få grundere, stor offentlig sektor.»

– Sindre Wiig Nordby, 25.10.2024 (Linkedin)

Det er ikke riktig. OECD har laget en rapport om utviklingen i norsk økonomi, der de trekker frem flere utfordringer, men sier ikke noe om at det er tre hovedgrunner til at kronekursen er blitt lavere.

Influenser og skiteknikkinstruktør, Sindre Wiig Nordby, skrev nylig i en post på Linkedin (arkivert her ) at kronekursen blir svakere på grunn av tre ting. Han listet opp lav produktivitet, få gründere og stor offentlig sektor. Som kilde viste han til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Her skriver Sindre Wiig Nordby at det er tre hovedgrunner til at krona blir svakere. Skjermdump: Linkedin

I kommentarfeltet ble det også etterspurt nøyaktig hvilken kilde influenseren brukte. Da viste Wiig Nordby til et intervju som Nettavisen gjorde med professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, Hilde C. Bjørnland. Intervjuet er presentert både i en podcast og på video .

Her ser vi at Sindre Wiig Nordby viser til et intervju hos Nettavisen som kilde. Skjermdump: Linkedin

En kortversjon av denne videoen finner vi igjen på Wiig Nordbys Instagram-profil, hvor han har nærmere 50.000 følgere. I teksten til videoen står det «Myndighetene sier selv at de ikke helt forstår hvorfor krona blir svakere og svakere, men ifølge OECD er det myndighetenes politikk som er grunnen».

I videoen til Wiig Nordby hører vi professor Bjørnland si at produktivitetsveksten i Norge er lavere enn i de fleste OECD-land, og at det er hovedgrunnen til at kronen har svekket seg de siste årene. Hun sier også at vi har færre selskaper med entreprenører og gründere enn mange andre land, og at den offentlige sektoren holder norsk økonomi nede.

Wiig Nordbys instagram-innlegg. Foto: Instagram

Faktisk.no har sammenlignet den 47 sekunder lange videoen på Instagram, med det som sies i det originale intervjuet til Nettavisen som varer i 18 minutter og 35 sekunder.

Vår sammenligning av videoene viser at Wiig Nordby har klippet ut minst seks ulike strekk, hentet fra ulike steder i originalintervjuet.

Det stemmer at professoren peker på lavere produktivitetsvekst som en viktig årsak til kronesvekkelsen, og viser da til egen forskning. Men hun sier ikke at færre gründere og offentlig sektor også er grunnen. Hun sier heller ikke at OECD har påpekt dette. Når hun snakker om OECD til Nettavisen, er det i en annen sammenheng senere i intervjuet der hun viser til konklusjonen i OECD-rapporten om utfordringer for norsk økonomi på generelt grunnlag.