– Vil påvirke Norges Banks renter

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets tror den sterke reaksjonen i valuta- og rentemarkedene gjenspeiler at det ble litt økt usikkerhet om Donald Trumps seierssjanser sist helg.

– Men inn i denne uken styrket Trumps seierssjanser seg noe. Hvis ikke det hadde skjedd, ville vi sett enda større utslag i dollaren, rentene og bitcoin, tror han.

Onsdag morgen er dollaren kraftig opp, og to- og tiårige statsrenter stiger markant på den overveldende sannsynligheten for at Trump vinner presidentvalget.

– Kongressen viktig

– Har vi sett hele markedsutslaget nå?

– Nei, det er ennå ikke avklart hvor Kongressen lander. Det vil være avgjørende for hvor mye av sin agenda Trump vil kunne gjennomføre, sier Hov.

– Ifølge New York Times vil dette kunne ta dager før vi har et sikkert svar.

Hov viser til at flertallet i Senatet allerede er gitt, mens det fortsatt ser ganske jevnt ut for Representantenes hus.

– Blir det «Red Sweep», altså republikansk flertall også her, kan vi få enda større utslag i markedene. Det er her det som gjenstår av usikkerhet ligger. For det er ikke noen tvil om utfallet av presidentvalget, mener Hov.

Løfter norske renter

– Får vi «Red Sweep» er det potensial for mer oppgang i både dollaren og rentene.

Hov viser til hvor sterkt norske renter har vært påvirket av renteoppgangen ute siden i sommer.

– Markedets syn på Fed er klart endret, og det har også løftet forventningene til norske renter parallelt. Vi må regne med at ytterligere oppgang i amerikanske renter vil bidra til å prege synet også på Norges Banks rentesetting.

Samtidig med Norges Banks rentemøte i september priset rentemarkedet inn en norsk styringsrente på rundt 2,90 prosent ved utgangen av 2025. På de få ukene etter dette rentemøtet er prisingen kraftig opp, og markedet venter nå en styringsrente på 3,65 prosent, trekvart prosentpoeng høyere.

Oppgangen i norske markedsrenter er nesten identisk lik med oppgangen i markedets prising av Feds rente i samme periode.

Ved Norges Banks rentemøte torsdag er det ikke ventet noen renteendring. Spørsmålet er om sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil kommentere den sterke internasjonale renteoppgangen og betydningen for den norske rentesettingen fremover.