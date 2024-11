Kjempeoverraskelse: Rentene trekker ned

Amerikanske renter steg natt til onsdag markant i takt med stadig større sannsynlighet for at Donald Trump vinner presidentvalget. I forkant av åpningen av de europeiske markedene, var vurderingen fra norske økonomer klar: Norske renter vil fortsette å følge amerikanske opp, og det vil bli vanskeligere for Norges Bank å gjennomføre de fire rentekuttene som er indikert neste år.

Les også Cekov: – Fare for norsk renteheving Sannsynligheten er økt for null norske rentekutt, mener SpareBank 1 Markets etter presidentvalget. Det kan til og med gå mot renteheving neste år.

Men ved åpningen onsdag overrasket rentene både i Norge og øvrige Europa.

– Norske renter er ned 6-7 basispunkter litt utover horisonten, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Svekker europeisk økonomi

– Det kan virke litt kontraintuitivt, medgir han.

– Men min umiddelbare tolkning er at dette skyldes at Trumps seier er negativt for vekstbildet i Europa. Selv om vi ser utenom Kina, har Trump varslet ganske voldsomme tolløkninger på opptil 20 prosent, sier han.

Tolkningen styrkes av at det ikke bare er i Norge at rentene snur nedover, men også i øvrige Europa.

– Bildet er volatilt, så vi får gi det litt tid før vi er sikre på hvor dette bærer, mener Hov.

Vanskelig norsk kutt

Og han står fortsatt på sitt varsel for Norges Banks rentesetting:

– Det vil bli krevende for Norges Bank å kutte renten. Kronen er svakere enn Norges Bank har sett for seg, og svekker seg videre. Dessuten er amerikanske renter klart opp. Derfor er det mer tvil om rentekuttet i mars, som Norges Banks rentebane indikerer.

Les også – Vil påvirke Norges Banks renter Dollarene og rentene kan stige enda mer hvis republikanerne også vinner Kongressen. – Dette vil påvirke norske renter, sier Marius Gonsholt Hov, Handelsbanken.

Og Hov understreker at Norges Bank uansett ikke har hastverk:

– Så lenge aktiviteten holder seg greit oppe, har ikke Norges Bank det travelt med å få renten ned. Aktiviteten holdes oppe av et statsbudsjett, som er mer ekspansivt enn ventet, og dermed gjør mer av stabiliseringsjobben for Norges Bank.