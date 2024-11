Fed-kutt selv etter Trump-seier

– Men det kan bli reaksjoner når Fed-sjef Jerome Powell snakker på pressekonferansen, venter Cekov.

SPENT PÅ PRESSEKONFERANSEN: Dane Cekov tror alt vil handle om to temaer når Jerome Powell forklarer Feds rentekutt, arbeidsmarkedet og Trump. Foto: Iván Kverme

Valget av Trump er imidlertid ikke eneste grunn til at Fed kan komme til å signalisere litt mindre sannsynlighet for et nytt rentekutt i desember. Nøkkeltallene de siste ukene har gjennomgående vært på den sterke siden. Unntaket er sysselsettingsveksten i oktober, som endte på ekstremt lave 12.000 personer. Dette tallet var imidlertid sterkt påvirket av to kraftige orkaner og av streiker, så det er ventet at Fed langt på vei ville se gjennom denne lave målingen.

Veksten i amerikansk økonomi holder seg uansett relativt høy. Atlanta Feds GDPNow-indikator tyder på at aktiviteten nå matcher en BNP-vekst på nær 2,5 prosent.

Sterk dollar

Samtlige toneangivende børsindekser gikk dessuten gjennom taket onsdag. For amerikansk konsum, investeringer og generelle aktivitet, borger dette for svært høy fart fremover.

Også dollaren skjøt i været onsdag. I forkant av Feds rentebeslutning torsdag kveld svekket imidlertid dollaren seg noe.

Selv etter en viss reversering torsdag, har lange amerikanske renter steget mye den siste tiden. Tiåringen har tidsvis passert 4,40 prosent og er nå på fortsatt høye 4,34 prosent, mens toårsrenten er på 4,22 prosent.

Taus om Trump?

Ved pressekonferansen klokken 20.30 er det ventet at Fed-sjef Jerome Powell blir bombardert med spørsmål om hva han og Fed tror om den inflatoriske effekten av Donald Trumps varslede politikk. Det er også ventet at Powell blir spurt om han forventer innblanding i pengepolitikken fra Trump. Det var Trump som utnevnte Powell til Fed-sjef, men Trumps begeistring kjølnet raskt, og Powell ble ved flere ganger offentlig kritisert av Trump for sine vurderinger og for pengepolitikken.

Powell har rutinemessig avvist at Fed tar politiske vurderinger, og har pekt på han har sittet som Fed-sjef gjennom flere presidentvalg. Powell er oppnevnt frem til 15. mai 2026.

Det lengste Powell har gått i å uttrykke bekymring over utsiktene med Trump som president kom ved ESBs sentralbanksymposium i Sintra, Portugal, i juli. Der pekte Trump på dårlige utsikter for statsgjelden med en for ekspansiv finanspolitikk.

– Gjeldsnivået er ikke bærekraftig. Det er ikke kontroversielt å si det i det hele tatt. Det burde være et større fokus på å komme tilbake til en tryggere bane. På lang sikt må det skje, og det bør heller skje før enn senere, sa Powell i en kommentar som like godt kunne være myntet på avtroppende president Joe Biden.