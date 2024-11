– Norges Bank med kronekjøp før jul

– Norges Bank snur trolig til å kjøpe kroner for 150 millioner kroner daglig i desember, tror valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

I så fall går endringen fra å selge kroner til å bli kronekjøper raskere enn noen til nå har regnet med. I november selger Norges Bank 150 millioner kroner daglig for å veksle om midlene som skal fra oljeinntektene til Oljefondet. Dette er klart ned fra fem måneder på rad med 400 millioner kroner daglig. På det meste, høsten 2022, solgte Norges Bank opptil 4,3 milliarder kroner daglig.

Det som trolig driver Norges Bank til å skifte fortegn er at løpende underskudd på statsbudsjettet øker raskere enn ventet. Ikke minst har varselet om å bevilge 5 milliarder kroner mer til kommunesektoren både i år og neste år stor betydning.

– Stor effekt

Østnor understreker at 5 milliarder kroner ekstra i 2025 bare tilsvarer 20 millioner kroner daglig, og dermed ikke betyr noe verdt å nevne for det store bildet.

– Men for det som er igjen av 2024 kan det ha stor effekt, tror han.

Han tror at Norges Bank i år vil avslutte sine valutatransaksjoner etter ti handledager i desember. De ekstra kommunemilliardene alene tilsier at Norges Bank går fra å selge 150 millioner kroner daglig i desember til å kjøpe 350 millioner kroner daglig. Andre faktorer på statsbudsjettet gjør likevel at utslaget neppe blir så stort, og Østnor venter kjøp for 150 millioner kroner daglig.

– Dette er ingen game changer, men det kan gi kronen kortsiktig medvind, tror Østnor.

For det første snur fortegnet, noe det er knyttet «stigma» til, mener han.

– Videre kan noen se på dette som et skifte til lavere oljeinntekter og høyere finanspolitiske utgifter. Og for det tredje kommer dette på toppen av markedets forventninger om kronekjøp for å justere Norges Banks balanse, mener Østnor, og viser til forslaget sentralbanksjef Ida Wolden Bache varslet på BI tidligere i høst.